Ключевые моменты:

Россия 13 мая приступила к комбинированному воздушному удару по Украине, который может проходить в несколько волн.

После БПЛА возможны удары крылатыми и баллистическими ракетами.

В Одессе зафиксирован пожар во дворе, загорелись автомобили, предварительно пострадали.

В городе продолжается тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Массированная атака на Украину

13 мая Россия начала комбинированную воздушную атаку по территории Украины. В Главном управлении разведки предупреждают, что удар может быть длительным и проходить в несколько волн.

По данным разведки, на старте атаки РФ применила большое количество ударных беспилотников. Их цель – перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и попытаться поразить гражданские объекты.



В ГУР отмечают, что после дроновой атаки возможно применение крылатых ракет воздушного и морского базирования и баллистического вооружения.

Среди возможных объектов ударов называют:

энергетическую и другую критическую инфраструктуру;

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

здания органов государственной власти в крупных городах

В разведке подчеркивают, что такими действиями Россия, отвергающая предложения перемирия, пытается повлиять на устойчивость Украины в войне.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки зафиксирован пожар в одном из дворов города. Загорелись несколько автомобилей. Предварительно два человека пострадали. Пока воздушная тревога продолжается, поэтому просят всех быть в безопасных местах.



Напомним, вражеский удар повредил тяговую подстанцию ​​и сеть, из-за чего троллейбус №8 в Одессе временно не курсирует. В городе объяснили, как теперь добраться по привычному маршруту.