Жилищные кварталы Одессы превратились в зону разрушений
28 марта 2026 года – Одесса пострадала от массированной атаки беспилотников, нанесшей значительные разрушения в жилых кварталах. Корреспонденты «Одесской жизни» оперативно побывали на ключевых локациях, где зафиксировали последствия попаданий. Масштабные повреждения зафиксированы на Зоопарковой, Сегедской, Армейской и Фонтанской дороге.
По предварительным данным, из-за вражеских ударов погибли 2 человека, еще 12 — пострадали, среди них ребенок.
В результате атаки в Одессе поврежден КНП «Роддом №5». Зафиксировано попадание в крышу здания.
