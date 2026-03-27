Ключевые моменты:

Переход на летнее время: Ночь с 28 на 29 марта, в 3 часа стрелки вперед в час.

История: Введен в 1981 году для экономии энергии.

Перевод часов применяют 60 стран, в основном Европа.

Воздействие на здоровье: усталость, перепады настроения, снижение концентрации, проблемы с аппетитом, ЖКТ, сердечно-сосудистые обострения.

Украина переходит на летнее время

В ближайшую субботу, 29 марта, в 3:00 ночи стрелки часов в Украине переведут на час вперед — до 4:00 утра.

В общем, переход на летнее и зимнее время происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта часы ставят вперед (UTC+3), а в последнее воскресенье октября – назад (UTC+2).

Добавим, что официально практику перевода времени в Украине была введена в 1981 году для экономии электроэнергии и более рационального использования дневного света. Около 60 стран, преимущественно европейских, также соблюдают сезонные изменения времени. В 2024 году Верховная Рада одобрила законопроект об отмене переходов и фиксации на зимнее время. Правда, президент его не подписал.

Ученые отмечают, что такое изменение может временно нарушать биоритмы: вызывать усталость, перепады настроения, снижение концентрации, сбои аппетита, проблемы с пищеварением и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, с 25 марта в Одессе ожидается ненастье: дожди, сильный ветер, похолодание — «еврейские кучки» до начала апреля. «Еврейские кучки» — народный термин для резкого весеннего похолодания перед Песахом.