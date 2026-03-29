Ключевые моменты:

Ночью 29 марта 2026 РФ атаковала Одесскую область дронами, нанеся удары по гражданской и энергетической инфраструктуре.

В результате атаки пострадали объект энергетики, жилой дом и дачный кооператив.

В ряде населенных пунктов области наблюдаются перебои со светом.

К сожалению, атака не прошла бесследно для энергосистемы региона. По данным ОВА, зафиксировано попадание в один из объектов энергетики, из-за чего в ряде населенных пунктов области возникли перебои с электроснабжением. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Кроме того, вражеский дрон попал в частный жилой дом, частично разрушив его фасад. Повреждения зафиксированы и на территории одного из дачных кооперативов.

Пожары, возникшие на местах прилетов, спасатели ликвидировали в кратчайшие сроки. Самое важное – информация о погибших или пострадавших среди мирного населения не поступала.

Сейчас на местах работают все профильные службы. Специалисты оценивают масштаб ущерба и делают все возможное для скорейшего устранения последствий атаки.

Напомним, прошлой ночью один из массированных дроновых обстрелов пережила Одесса. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре – повреждены роддом, жилые дома и учебные учреждения. Погибли два человека, еще 12, в том числе ребенок, пострадали.

Читайте также: Одесса в огне и руинах: фото, от которых сжимается сердце.