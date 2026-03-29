На Николаевщине в результате падения дрона пострадали восемь детей и двое женщин, 13-летняя девочка умерла в больнице; в Херсоне погибла женщина.

Силы обороны Украины уничтожили в Крыму три РСЗО «Смерч/Торнадо-С» и технику обеспечения.

США заявили, что не будут перенаправлять оружие, предназначенное для Украины, на другие направления.

Партнеры продолжают поддержку Украины, в том числе через программу PURL.

Очередная атака по мирным жителям: пострадали дети и женщины

Восемь детей, 18-летняя девушка и 40-летняя женщина пострадали на Николаевщине в результате падения БпЛА на место отдыха

Ранены пять девочек и трое мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. Также пострадали две женщины 40 и 18 лет, сообщили в областной ОВА.

Старшая женщина и две девочки 13 и 15 лет – в тяжелом состоянии, другие шестеро пострадавших детей – в состоянии средней тяжести.

Позже в ОВА сообщили, что 13-летняя девочка скончалась в больнице.

А в Херсоне из-за атаки российского дрона погибла женщина и травмирован мужчина.

«Сегодня в одном из районов города в результате попадания российского дрона в легковой автомобиль возник пожар. Несмотря на опасность повторных российских атак, спасатели ликвидировали пожар», – сообщили в ГСЧС.

Украинские дроны уничтожили РСЗО «Смерч» и технику оккупантов в Крыму

Силы обороны Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму сразу три крупные цели россиян

Как сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), сегодня ночью наши беспилотники прошли смерчем по базе «Торнадо». В результате уничтожены три реактивные системы залпового огня БМ-30 «Смерч/Торнадо-С», транспортно-заряжающая машина.

США не будут перенаправлять оружие для Украины на Ближний Восток

США не планируют перенаправлять на Ближний Восток закупленное для Украины вооружение по программе PURL, говорит глава МЗС Андрей Сибига.

«Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио – ничего никуда не перенаправлялось из этой программы в другие географические уголки и из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. На данный момент нет и планов по перенаправлению», – заявил Сибига.

Сибига также добавил, что Украина получила заверения о пополнении программы PURL от еще одной страны.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.

Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО. Это позволяет координировать взносы, ускорить закупки и быстрее доставлять на фронт то, что нельзя заменить европейскими аналогами.

