Ключевые моменты:

В результате удара повреждены семь жилых домов.

В квартирах и подъездах выбило более 340 окон.

В районе продолжается уборка и прием заявок от пострадавших жителей.

Последствия атаки в Киевском районе Одессы

В Одессе продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки. По данным городских служб, повреждения получили семь многоэтажных жилых домов в Киевском районе. В результате обстрела, пострадали два человека: 31-летний мужчина с травмами был доставлен в больницу, а 38-летнему горожанину оказали медицинскую помощь на месте.

Сильной взрывной волной в квартирах выбило 278 окон, еще 65 окон повреждены в подъездах и местах общего пользования.

Кроме этого, разрушены 96 балконных блоков, 16 межкомнатных и девять входных дверей.

Коммунальные службы продолжают закрывать поврежденные квартиры и подъезды от дождя и ветра. Для этого используют пленку и OSB-плиты. На данный момент рабочие уже перекрыли более 170 оконных проемов.

Параллельно идет уборка территории возле домов. С места атаки уже вывезли около 10 кубометров строительного мусора и разрушенных конструкций.

Что известно о помощи пострадавшим в Одессе

Оперативный штаб уже принял 68 обращений от жителей, пострадавших из-за атаки. Специалисты успели составить 15 актов о повреждении жилья.

К работам привлекли около 90 сотрудников районной администрации и коммунальных предприятий. На месте также работает спецтехника.

Помощь жителям оказывают и общественные организации. Людям передают строительные материалы, гигиенические наборы, горячие напитки и еду.

