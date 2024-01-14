Священник, подозреваемый в насилии над дочерью, сбежал от тюрьмы в армию

Священник из Бессарабии, настоятель сельской церкви УПЦ московского патриархата в Белгород-Днестровском районе Одесской области, которого подозревают в развращении собственной несовершеннолетней дочери, незаконно мобилизовался в ряды ВСУ, дабы избежать наказания.
Об этом пишет издание «Думская» со ссылкой на свои источники.
По утверждению источников, священнослужитель не только систематически насиловал свою 14-летнюю дочь, но и «поделился» ребенком с коллегой – настоятелем храма в соседнем селе. По 152-й статье Уголовного кодекса Украины им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненные сроки.
«Впрочем, расследование как-то не задалось. До конца года священники так и не получили обвинительных актов, односельчане священника даже угрожали ему самосудом. Вероятно, чтобы избежать такой участи, он сбежал… в Действующую армию. В этом ему вероятно помогли знакомые из районного ТЦК»,
– полагает издание.
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Сейчас же во время нечастых визитов домой, священник объясняет неприязнь соседей тем, что якобы в селе его невзлюбили за патриотические взгляды.
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