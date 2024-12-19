Новости Одессы и Одесской области

Одесского священника подозревают в оправдании преступлений РФ

Одесского священника подозревают в оправдании преступлений РФ

Настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Одессе во время проповедей и общения с верующими восхвалял путина и героизировал российские войска.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как установило расследование, настоятель храма пытался оправдывать военные преступления рашистов, в том числе российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Также клирик навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий и разжигал религиозную вражду.

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СБУ

Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность настоятеля одесского храма. Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея.

Следователи СБУ сообщили священнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит тюремное заключение.

 

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