Одесского священника подозревают в оправдании преступлений РФ

В Одесской области российский агент охотился за F-16 Военная контрразведка разоблачила и обезвредила сеть российских агентов которая специализировалась на «охоте» за F-16 в Украине. Ее участники шпионили за военными в Одесской и еще четырех областях Украины. ПОДРОБНЕЕ

Что нужно знать о переходе в ПЦУ? – отвечаем на примере Свято-Успенского храма поселка Александровка Несмотря на агрессию россии против Украины, за все время полномасштабного вторжения только один православный приход Одесской области перешел из УПЦ МП под управление ПЦУ. Почему одесским храмам так трудно отказаться от Московского патриархата и как можно перейти в Православную Церковь Украины? Об этом «Одесская жизнь» поговорила с прихожанами и священнослужителями Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Церковный праздник 12 декабря: традиции, приметы и запреты в день святого Спиридона Тримифунтского Сегодня, 12 декабря 2024 года, православная церковь вспоминает по новому церковному календарю (25 декабря по старому) святого Спиридона Тримифунтского. В народном календаре – Спиридонов день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю, рассказывает «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Никонов день: что сегодня нельзя делать, чтобы не провести следующий год в нищете Сегодня, 11 декабря 2024 года, православная церковь вспоминает по новому церковному календарю (24 декабря по старому) преподобного Никона Печерского. В народном календаре это Никонов день. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня и какой церковный праздник сегодня по старому стилю. ПОДРОБНЕЕ