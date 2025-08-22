Ключевые моменты:
- Участники сессии разработали «Дорожную карту развития профильного образования в Одессе»
- Документ определяет стратегические цели и конкретные действия для внедрения профильной школы будущего
Детали мероприятия
Мероприятие объединило руководителей учебных заведений, педагогов, родителей и общественность для обсуждения состояния и перспектив развития старшей профильной школы в Одессе.
Во время работы была представлена аналитика «Академические лицеи Одессы – 2025», где было показано реальное состояние профильного образования в лицеях и результаты уже проделанной работы педагогов.
Участники дискуссий и панелей обсудили главные вызовы внедрения профильности: формирование межклассных групп, мультипрофильность, допрофильную подготовку учащихся, сотрудничество с университетами, общественными организациями и родителями.
Специалисты работали в группах по ключевым направлениям:
- партнерство с университетами и бизнесом,
- подготовка педагогов,
- модернизация материальной базы,
- мотивация учеников и родителей,
- управленческие решения.
Результатом стало создание «Дорожной карты развития профильного образования в городе Одессе». В ней определены стратегические цели и практические шаги, которые помогут сформировать модель профильной школы будущего — образовательного пространства, отвечающего потребностям учащихся, общества и рынка труда.
В итоге стратегическая сессия подтвердила: профильное образование для Одессы — это реальный путь модернизации школы, равного доступа к качественным знаниям и подготовки учеников к успешной жизни.
