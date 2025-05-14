Поэтому многие учебные заведения использовали другой вариант реорганизации: стать лицеем и оставить в своей структуре начальное и среднее звено. Такая лазейка появилась в 2021 году, когда в закон о формировании сети лицеев были внесены изменения. Они позволяли создавать лицей, в котором будут учиться ученики с 1 до 12 класса, а в 10-12 классах разрешалось иметь не менее двух классов на параллели с тремя профилями обучения — языково-литературным, социально-гуманитарным и STEAM. Одесская сеть учебных заведений с учетом новых требований Минобразования была утверждена решением исполкома Одесского городского совета №144 от 27 февраля 2025 года.

Лицеи, которые сохранились

Лицеи, в которых ничего не меняется, и будет обеспечиваться начальное, базовое среднее и профильное среднее образование, а также не будут прекращать набор во все классы без исключения, — это «Олимпиец», «Гармония», «Фонтанский», «Надежда», «Европейский», «Образовательные ресурсы и технологический тренинг» №94, «Михайловский», лицеи №№ 2, 3, 6, 10, 13, 22, 24, 35, 40, 44, 49, 56, 63, 69, 72, 73, 81, 84, 86, 90, 101, 111, 117.

В лицеях «Мариинский», «Лидер», №1 имени Быстриной, № 32 (в него реорганизовали специализированную школу № 32 I-III ступеней) будут учиться дети в 5-12 классах (без начальной школы).

Лицеи, которые должны изменить свой статус, но не название

Экономический лицей с 2027 года будет предоставлять только базовое профильное образование, в нем будут учиться ученики 10-12 классов. Поэтому уже с 1 июня 2025 года лицей прекращает набор детей в 7 класс.

Юридический лицей тоже будет предоставлять только базовое профильное образование ученикам 10-12 классов, начиная с 2029 года. С 1 июня 2025 года в нем прекращают набор учеников в 5 класс.

Базовое профильное образование будет предоставлять также лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

Лицей №9 с 2026 года перейдет на обучение детей с 5 по 9 классы. Поэтому с 1 июня 2025 года он прекращает набор детей в начальную школу — в 1-4 классы.

Лицеи, которые превращаются в гимназии

Родителям надо иметь в виду, что многие лицеи в 2026-2027 годах станут гимназиями, где будут работать начальная и средняя школы — с 1 по 9 класс. Соответственно на год раньше, с 1 июля 2025-2026 года, в них уже не будут принимать учеников в 10 класс.

В 2025 году прекратят набор в 10 класс лицеи №№ 23, 30, 37, 38, 41, 43, 45, 57, 59, 60, 71, 100, 118, 121.

В 2026-2027 годах изменения коснутся лицеев №№ 5, 12, 14, 15, 16, 17, 28, 31, 50, 51, 53, 55, 62, 65, 67, 78, 80, 82, 85, 89, 92, 122, 130 и «Ланжероновского».

Это уже конец?

После того как во всех регионах разработали новую сеть академических лицеев, Минобразования забило тревогу, что их очень много. Восемь тысяч академических лицеев, где дети будут иметь возможность учиться в 10-12 классах, должны превратиться в две тысячи, не более. Именно такое требование ставит теперь Минобразования. Поэтому родителям надо отслеживать информацию, что будет происходить дальше.

Потому что на сегодняшний день, согласно постановлению исполкома горсовета, академических лицеев в Одессе оставили чуть больше тридцати. Сколько «доживут» до 2027 года, сегодня, наверное, не скажет никто. Ведь Минобразования подчеркивает жесткий учет демографических показателей, прежде всего, численности детей, которые останутся в каждом городе и будут иметь намерения учиться здесь, а не за границей.

Кто учитывает потребности детей?

Запланированная и уже утвержденная реформа учреждений начального и среднего образования не вызывает восторга у родителей.

Юлия, мама особенной девочки:

— Мы живем в поселке Шевченко. Моя дочь с детства имеет небольшой недостаток, она немного хромает. В школу ребенок всегда идет пешком — никакого транспорта здесь нет. С перерывами на отдых получается где-то полчаса в одну сторону. Через два года ей придет время идти в лицей — учится хорошо, и намерена получить в будущем высшее образование. Но для этого моей дочери придется преодолевать пешком расстояние в два раза длиннее, потому что в школе №48, где она учится сейчас, уже не будет старших классов. Сейчас консультируемся с врачами. Дочь растет, и я не уверена, что значительно более длинный пеший поход в лицей каждый день она выдержит. Эти изменения сети учебных заведений точно не на пользу моему ребенку.

Лариса, многодетная мама:

— В 2027 году меня ожидает сплошное безумие. Старшие сыновья-близнецы будут учиться в разных заведениях — один хочет в колледж нефтегазовых технологий, другой — в академический лицей, чтобы потом поступить в ОНУ имени Мечникова. Старшая дочь пойдет в гимназию, младшая, которая является инвалидом детства, будет учиться в начальной школе дома. Это мне придется общаться с педагогами четырех учебных заведений! Представляете себе? Я с благодарностью вспоминаю времена, когда училась сама. Мы все — я и два старших брата — учились в одной школе №12. И они всегда вели меня в школу, присматривали за мной. Мои родители не имели проблем, которые теперь буду иметь я. Не согласен с тем, что изменения сети учебных заведений делаются в интересах детей. О каком учете интересов детей можно говорить, когда в течение обучения ребенок должен сменить три учебных заведения. Он не успеет найти друзей в первой школе, а уже надо идти дальше. Таким образом из детей воспитывают каких-то транзитных пассажиров, без дружеских связей и ощущения дружного детского коллектива. Да и добираться в учебное заведение пешком, как раньше, теперь уже будет значительно сложнее. Очень надеюсь, что хоть ехать в школу не понадобится, потому что это еще дополнительные транспортные расходы.

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