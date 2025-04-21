Об этом сообщает информационный образовательный ресурс «Освіта.ua»

Согласно рейтингу лидером высшего образования является Киевский национальный университет им. Шевченко, который возглавляет перечень лучших университетов страны восьмой год подряд.

Напомним, по результатам общего рейтинга в 2023 году ОНУ имени Мечникова занимал 8-е место.

Консолидированный рейтинг украинских университетов 2024 года охватывает результаты 235 высших учебных заведений.

Для составления обобщенного рейтинга используют данные наиболее авторитетных среди экспертов и средств массовой информации национальных рейтингов учебных заведений Украины: «Топ-200 Украина», „Scopus“ и „Бал НМТ на контракт“, каждый из которых использует различные критерии оценки высших учебных заведений.

Ранее Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ) занял 15-е место среди всех вузов Украины по показателю эффективности.

Напомним, в начале 2024 года стало известно, что в рамках реорганизации вузов Минобразования Украины намерено присоединить Одесский экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова.

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