Ключевые моменты:

Врач гарантировал создание вымышленной истории болезни для матери клиента, что позволило бы сыну получить справку о необходимости постоянного ухода.

Фигуранта задержали при получении аванса в 4 тысячи долларов; ему грозит до 8 лет лишения свободы за злоупотребление влиянием.

Детали

По данным полиции, правоохранители разоблачили врача одного из частных медицинских учреждений Одессы, который за денежное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста уклоняться от службы.

Установлено, что медик согласился за 7 тысяч долларов создать фиктивную историю болезни для женщины, чтобы ее сын получил отсрочку от мобилизации. Врач обещал использовать свои связи в медицинской сфере и обеспечить подготовку справки о необходимости постоянного ухода.

Правоохранители задержали медика во время получения первой части неправомерной выгоды — 4 тысяч долларов. Во время обыска у задержанного изъяли денежные средства и другие доказательства, подтверждающие его незаконную деятельность.

Врачу уже сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

