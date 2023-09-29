С 1 октября украинки должны стать на военный учет: кого это коснется 

В Украине большинство женщин на военную службу могут быть приняты по собственному желанию. Но с 1 октября украинки, работающие в медицинской и фармацевтической сферах, зарегистрироваться в территориальных центрах комплектования будут обязаны. Как стать на военный учет, и какие обязанности влечет статус военнообязанной, узнавала «Одесская жизнь».

Кто обязан стать на военный учет

В октябре 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, украинки определенных профессий по собственному желанию могут стать на военный учет. При этом, женщин, получивших медицинскую или фармацевтическую специальности, закон признает военнообязанными. Вместе с тем, в то время министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке постановки женщин на военный учет до 1 октября 2023 года. И с этой даты зарегистрироваться, как военнообязанные, должны будут все женщины-медики: врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, провизоры, научные сотрудники, руководители подразделений в здравоохранении. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

Взять на военный учет могут женщин в возрасте от 18 до 60 лет — если они пригодны к прохождению службы по состоянию здоровья.

Но постановка на учет — это не призыв на службу, заверяют в минобороны. Такая процедура необходима для уточнения мобилизационного ресурса медицинских работников в стране.

Как стать на военный учет

Стать на военный учет можно в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Для этого необходимо представить: заявление о взятии на учет; паспорт или ID-карту; идентификационный номер; документ о получении профессии; справку с места работы с указанием специальности; свидетельство о рождении детей либо документ об опеке; свидетельство о браке; фотографии 3х4.

Затем требуется пройти медкомиссию. Необходим медосмотр хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога, гинеколога. Военно-врачебная экспертиза выносит заключение о пригодности либо непригодности женщины к военной службе.

Когда регистрироваться в ТЦК и СП выпускницам медицинских учебных заведений

За два месяца до завершения обучения, медицинские учебные заведения обязаны подавать в районные либо городские территориальные центры комплектования списки всех выпускников. В них должны быть указаны: фамилии, имена, отчества студентов; даты рождения; паспортные данные и налоговые номера; зарегистрированные места жительства; специальности и дата завершения обучения; номера военно-учетной специальности. Эти списки в территориальном центре комплектования хранятся в течение 10 лет.

Чтобы встать на военный учет, выпускникам медицинских и фармацевтических учебных заведений после получения диплома предоставляется один месяц. Если они не обратились в территориальные центры комплектования в течение этого времени, им грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Когда с постановкой на военный учет можно подождать

По закону без военно-учетных документов медиков и фармацевтов принимать на работу работодатели не имеют права.

Но для женщин, получивших образование до утверждения изменений в законе «О воинской обязанности и военной службе», действует «переходный период». До 31 декабря 2026 года они смогут трудоустроиться без предоставления военного билета.

В то ж время, работодатели обязаны сообщать городским либо районным ТЦК и СП о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием, не состоящих на военном учете.

Неработающие медики и фармацевты, чтобы стать на учет должны обращаться в ТЦК и СП самостоятельно.

Обязанности женщин, взятых на военный учет

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Они выполняют воинскую обязанность наравне с мужчинами. Военнообязанные женщины должны: становиться на военный учет, проходить подготовку к службе, сообщать в территориальные центры комплектации об изменении места регистрации или жительства, семейного статуса, инвалидности.

Кто может стать на военный учет по собственному желанию

Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья к воинской службе, могут зарегистрироваться в ТЦК и СП добровольно. Для этого они должны иметь профессию, родственную военно-учетной специальности. К ним, в частности, относятся: юристы, психологи, ветеринары, бухгалтеры, программисты, менеджеры, работники банковской системы.

Будут ли военнообязанными беременные женщины

Законом установлено, что женщины беременные и находящиеся в декретном отпуске военнообязанными не являются. Согласно Положению о военно-врачебной комиссии, к военной службе они считаются непригодными — независимо от срока и течения беременности.

Женщины, уже призванные в армию во время мобилизации, имеют право на освобождение от службы по беременности и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Освободить от службы военнослужащую могут и в случае, если ее ребенок нуждается в домашнем уходе. Продолжительность такого отпуска должна быть определена медицинским заключением. Но длиться он может не дольше достижения ребенком шестилетнего возраста.

Смогут ли женщины уехать за границу

Пока что, независимо от специальности и наличия статуса военнообязанной, никаких изменений относительно ограничения выезда женщин за границу нет. Это право регулируется действующим законодательством.

Тем более что у военнослужащих пограничной службы нет технической возможности проверять сведения о пребывании на военном учете женщин, пересекающих границу. Доступ к такой информации сегодня отсутствует. Нет никаких оснований и требовать у женщин в пункте пересечения границы дипломы о полученном образовании.

Тем не менее, не исключено, что ситуация может измениться, полагают эксперты. Власти могут принять решение о внесении военнообязанных женщин-медиков в категорию лиц, которым запрещен выезд из Украины во время военного положения.

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