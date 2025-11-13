Ключевые моменты:

Одессит самостоятельно организовал полный цикл изготовления сигарет — от табака до упаковки.

Продавал продукцию через соцсети, доставляя заказы почтой.

Заработал около 500 тысяч гривен, которые пытался легализовать через знакомых.

В Одессе разоблачили подпольное производство сигарет

В Одессе прокуратура направила в суд обвинительный акт против 27-летнего местного жителя, который организовал незаконное изготовление и продажу сигарет.

По данным следствия, в начале 2025 года мужчина превратил свой гараж в настоящую «мини-фабрику» по производству табачных изделий без каких-либо разрешений и лицензий.

Он закупил оборудование, более 400 кг табака, гильзы и упаковку — и наладил полный производственный цикл: от наполнения сигарет до их фасовки.

Следователи установили, что одессит успел изготовить около 49 тысяч сигарет поштучно и 500 пачек готовой продукции, которые продавал через фейковую страницу в Facebook. Оплату получал наложенным платежом или напрямую на банковскую карту, а доставку организовывал почтовыми сервисами.

По подсчетам правоохранителей, «предприниматель» заработал около полумиллиона гривен, часть которых выводил через знакомых, чтобы скрыть их происхождение.

Во время обысков в гараже полиция обнаружила табачное сырье, упаковку, оборудование и около 50 тысяч готовых сигарет без акцизных марок.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям о незаконном производстве и сбыте табачных изделий (ч. 1, 2 ст. 204) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Если вина будет доказана, ему грозит штраф до 850 тысяч гривен или лишение свободы до 7 лет.