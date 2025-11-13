Ключевые моменты

Изюминка афиши этой недели — выступления сразу четырех украинских попзвезд. В Одессе выступят: Lama, Kalush Orchestra, Jerry Heil и Melovin.

Музей современного искусства открывает проект «Ода Соне», посвященный художнице Соне Делоне.

В культурном центре UNION прозвучит «Джазовый Sting при свечах» — самые известные хиты в новом аранжировании.

В театре оперы и балета стартует BLACK SEA MUSIC FEST — международный форум с участием звезд мировых оперных сцен.

Концерты звезд в Одессе

Что: Lama. Юбилейный концерт в Одессе

Где: Нины Строкатой, 15, Областная филармония

Когда: 15 ноября, 18:00

В субботний вечер в областной филармонии состоится юбилейный концерт Lama — голоса, который стал символом украинской современной музыки начала двухтысячных. Ее хиты вновь оживут на сцене, напоминая, как звучит настоящая искренность.

Lama (Наталия Дзенкив) — самый узнаваемый голос Украины. Автор и композитор, продюсер и вокальный тренер. Обладательница престижных премий, среди которых «MTV Europe Music Awards» и «Женщина Третьего Тысячелетия».

Автор и исполнительница мегахитов «Мне так надо», «Литак», «Мое Сердце», «Знаеш как болит», «Ангел», «Мой милый», «Привет, привет» и других. Сочетание эталонного стиля, которому Наталия следует уже много лет, и уникального тембра ее голоса делает певицу артисткой вне времени.

Что: Шоу Kalush Orchestra

Где: Нины Строкатой, 15, Областная филармония

Когда: 16 ноября, 19:00

В филармонии одесситов ждет невероятная встреча с Kalush Orchestra — возможность почувствовать настоящую энергию украинской музыки и стать частью легенды. Вы сможете пообщаться с группой, снять совместное TikTok-видео, которое точно попадет в тренды, получить видеопривет для себя или близких, сделать фото, получить особый подарок от участников и даже взять мини-урок хореографии у Килиммена.

Что: Jerry Heil. Концерт в Одессе

Где: Нины Строкатой, 15, Областная филармония

Когда: 17 ноября, 19:00

Jerry Heil представит программу своего тура «Архетипы», где современные ритмы соединяются с украинским фольклором, создавая новую музыкальную историю.

Осенью 2025 года певица отправилась в единственный тур по Украине, который стал настоящим музыкальным событием года. Финалистка Евровидения-2024, член Академии Grammy и амбассадор украинской культуры представит одесситам программу, объединяющую лучшие хиты — включая символическую “Teresa & Maria” — и премьеры песен нового альбома «АРХЕТИПЫ». Она органично сочетает современный поп, украинский фольклор и танцевальную энергетику. Эта встреча станет эмоциональным путешествием, наполненным искренностью, силой и национальным колоритом.

Что: Melovin. 10 лет на сцене

Где: Нины Строкатой, 15, Областная филармония

Когда: 19 ноября, 18:00

Завершит звездную неделю Melovin, который отмечает 10 лет на сцене — историю таланта, смелости и любви к своей публике.

За это время артист прошел большой путь — от победы в шоу «Х-Фактор» до статуса одного из самых ярких исполнителей современной украинской сцены. Он представлял Украину на «Евровидении-2018», получал награды и номинации премий M1 Music Awards, «Х-Фактор», «Маска» и «Невероятные дуэты». В среду фанаты смогут отметить эту дату вместе с артистом.

Фестивали, концерты и выставки в Одессе

Что: Открытие выставок, посвященных Соне Делоне

Где: Европейская, 31/33, Музей современного искусства

Когда: 14 ноября, 17:00

Вход свободный

В пятницу Музей современного искусства откроет выставочный проект «Ода Соне», посвященный уроженке Одессы — гениальной художнице Соне Делоне. Серия камерных экспозиций «Вы знакомы с Соней?» поможет зрителям почувствовать ее энергию, понять, как она сочетала цвет, движение и жизнь в каждом произведении, и увидеть, что она — часть нашей истории.

Что: Джазовый Стинг при свечах

Где: Троицкая, 45, культурный центр UNION

Когда: 15 ноября, 18:00

Продолжает афишу Одессы «Джазовый Sting при свечах» — уникальное событие, которое дает шанс услышать самые известные композиции мировой звезды в неожиданном джазовом прочтении.

Талантливый музыкант подарил миру множество хитов и стал одним из тех, кто поддержал Украину в первые дни полномасштабного вторжения. Уже 15 ноября в исполнении профессионалов прозвучат Shape of My Heart, Fields of Gold, Desert Rose, Fragile, Englishman in New York и другие лиричные и душевные композиции. Уютная атмосфера, изысканные аранжировки и теплые эмоции ждут каждого гостя. Пригласите близких и проведите этот вечер вместе — вас ждут с открытыми объятиями.

Что: BLACK SEA MUSIC FEST

Где: Театр оперы и балета

Когда: 18 ноября, 18:00

В театре оперы и балета стартует BLACK SEA MUSIC FEST — международный форум, объединяющий лучших вокалистов мира и маэстро Хобарта Эрла с Национальным одесским филармоническим оркестром.

Созданный Хобартом Эрлом в 2014 году, фестиваль является одним из самых авторитетных музыкальных форумов юга Украины. Ежегодно он собирает ведущие оркестры, ансамбли и солистов. И уже во вторник одесситов приглашают на открытие фестиваля!

На приглашение маэстро Эрла на открытии выступят Людмила Монастырская и Виталий Билый — звезды Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гардена (Лондон) и Ла Скала (Милан). Музыкальное сопровождение обеспечит Национальный одесский филармонический оркестр под управлением маэстро Эрла. В программе — самые известные арии и дуэты из опер Лысенко, Россини, Бизе, Верди, де Фальи и знаменитого Микиса Теодоракиса, чей вековой юбилей мир отметит в 2025 году.

Читайте также: