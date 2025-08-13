Ключевые моменты:
- В Одессе расследуют нарушения при организации платных парковок;
- Среди нарушений: занижение площади и установка шлагбаумов;
- Расследование ведется прокуратурой, СБУ и Нацполицией;
- Проведены обыски, начато освобождение территорий.
Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины расследуется злоупотребление служебным положением должностными лицами КП «Одестранспарксервис» и одного из департаментов городского совета.
По версии следствия, они нарушили закон при заключении договоров с предпринимателями на эксплуатацию платных парковок в Одессе и Одесском районе.
Правоохранители зафиксировали умышленное занижение фактической площади парковочных площадок, а также установку шлагбаумов, ограничивающих доступ к побережью.
В ходе обысков уже приняты меры по освобождению территорий от незаконных шлагбаумов, ограничивающих свободный проход для отдыхающих.
Расследование ведется совместно с Нацполицией, СБУ и Управлением противодействия киберпреступности. Работа продолжается.
