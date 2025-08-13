Ключевые моменты:

В Одессе расследуют нарушения при организации платных парковок;

Среди нарушений: занижение площади и установка шлагбаумов;

Расследование ведется прокуратурой, СБУ и Нацполицией;

Проведены обыски, начато освобождение территорий.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины расследуется злоупотребление служебным положением должностными лицами КП «Одестранспарксервис» и одного из департаментов городского совета.

По версии следствия, они нарушили закон при заключении договоров с предпринимателями на эксплуатацию платных парковок в Одессе и Одесском районе.

Правоохранители зафиксировали умышленное занижение фактической площади парковочных площадок, а также установку шлагбаумов, ограничивающих доступ к побережью.

В ходе обысков уже приняты меры по освобождению территорий от незаконных шлагбаумов, ограничивающих свободный проход для отдыхающих.

Расследование ведется совместно с Нацполицией, СБУ и Управлением противодействия киберпреступности. Работа продолжается.

По теме: Опасный берег за 50 гривен: въезд к морю в Санжейке стал платным