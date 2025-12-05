Ключевые моменты:

Озеро Кагул и близлежащие земли площадью 8500 га вернули в собственность государства.

ООО «Дунай Акваресурс» нарушало земельное, водное и экологическое законодательство.

В Кагуле уровень воды на 119 см ниже нормы.

Использовали озеро с нарушением законодательства

По информации прессслужбы Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений, Одесская ОГА вернула государству озеро Кагул и близлежащий участок площадью 8500 гектаров. Директор департамента Егор Чикшеев подписал акт приема-передачи в соответствии с судебным решением. Все это стало результатом иска Одесской областной прокуратуры к ООО «Дунай Акваресурс». Ведь предприятие использовало озеро с нарушениями земельного, водного и экологического законодательства.

Добавим, что озеро Кагул, вместе с другими придунайскими озерами, является важной природной частью южного региона Одесщины. Ведь водоемы снабжают водой население, орошают сельскохозяйственные угодья, поддерживают рыбное хозяйство, сохраняют уникальные экосистемы и выполняют роль природного барьера против изменений климата. Правда, в последние годы эти водоемы, в том числе озеро Кагул, переживают значительный кризис.

На днях в Измаильской райгосадминистрации сообщили, что уровни воды в большинстве придунайских озер не соответствуют нормативным показателям. К примеру, в озере Кагул уровень воды был на 119 см ниже нормального подпорного уровня и на 31 см ниже уровня мертвого объема. Также критическим остается уровень в озере Китай.

