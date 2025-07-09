Ключевые моменты:
- В Санжейке установлен платный въезд к морю — 50 грн.
- Установлены шлагбаум и будка без подтверждающих документов.
- Планируется кемпинг, сейчас — автостоянка и туалеты.
- Пляж не входит в список разрешённых зон для купания и опасен из-за оползней.
На табличке указано, что территория платная, однако никаких чеков не выдают, а документы, подтверждающие законность установки, отсутствуют.
Также сообщается, что “для военнослужащих, жителей Дальницкой громады и многодетных семей услуги бесплатны”.
По словам человека, собирающего деньги, в будущем здесь планируют кемпинг с душевыми и туалетами, но пока предлагаются лишь автостоянка и несколько туалетов.
Важно отметить, что пляж в Санжейке не входит в перечень официально открытых зон для купания, а значит, территория должна быть закрыта для посещения. Кроме того, побережье опасно из-за угрозы оползней — весной этого года произошел очередной серьезный обвал.
Подробно об особенностях морского отдыха в 2025 году читайте в нашем журналистском расследовании: «Ракета летит минуту. Мы не успеем добежать до укрытия». Каким будет пляжный сезон-2025 на юге?
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