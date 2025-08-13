Ключевые моменты:

Инцидент произошел ночью на ул. Академика Филатова;

Мужчина с топором напал на двух человек;

Патрульные задержали его с применением силы и спецсредств;

Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел этой ночью на улице Академика Филатова. Экипаж полиции прибыл на вызов о нарушении общественного порядка и заметил мужчину, выходящего из подвального помещения с топором в руках.

После нескольких предупреждений он выбросил оружие и попытался скрыться, но был задержан с применением спецсредств.

Как выяснилось, мужчина успел ранить топором двух человек. Пострадавшие были госпитализированы, а место происшествия взято под охрану до прибытия следственно-оперативной группы.

Полиция продолжает расследование.

