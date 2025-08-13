Ключевые моменты:
- Инцидент произошел ночью на ул. Академика Филатова;
- Мужчина с топором напал на двух человек;
- Патрульные задержали его с применением силы и спецсредств;
- Пострадавшие госпитализированы.
Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел этой ночью на улице Академика Филатова. Экипаж полиции прибыл на вызов о нарушении общественного порядка и заметил мужчину, выходящего из подвального помещения с топором в руках.
После нескольких предупреждений он выбросил оружие и попытался скрыться, но был задержан с применением спецсредств.
Как выяснилось, мужчина успел ранить топором двух человек. Пострадавшие были госпитализированы, а место происшествия взято под охрану до прибытия следственно-оперативной группы.
Полиция продолжает расследование.
