Ключевые моменты:
- На Привозе, как всегда, царит колорит – даже тыквы здесь со своим настроением.
- Цены на овощи колеблются: картофель – от 25 грн, помидоры – до 80 грн за килограмм.
- Цены на фрукты разнообразны: гранаты до 230 грн, хурма – до 180 грн, яблоки – от 30 грн.
- Мясо, рыба и молочные продукты сохраняют стабильные цены.
«А вы тыкву режете?»
У тыкв молодая девушка ищет «то, что нужно»:
– А вы тыквы разрезаете?
– Зачем таких красавиц резать, девушка? – вопросом на вопрос отвечает продавщица.
– Да мне целую слишком много. Половина будет как раз. Разрежьте, пожалуйста.
– Да я разрежу. Вот только настроение испортится. Потому что та половина тыквы, которую вы не возьмете, будет плакать… Может, все-таки лучше целую возьмете?
По теме: Тыква в сметанном соусе с чесноком: рецепт простого и очень вкусного блюда
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–45 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 20–80 грн;
- свекла – 25–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 30–80 грн;
- баклажаны – 30–80 грн;
- капуста – 20–40 грн;
- чеснок – 120–140 грн;
- морковь – 25–40 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30–60 грн;
- груши – 35–70 грн;
- бананы – 60–70 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–130 грн;
- виноград – 50–100 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- мандарины – 150-180 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 50–90 грн;
- сливы – 25–60 грн;
- арбузы – 12–18 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 45-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-290 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-230 грн;
- шея – 280-300 грн;
- лопатка – 220-250 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 90-160 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на дождливом октябрьском Привозе: история про яйца и зонтики.
Фото автора