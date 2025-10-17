Ключевые моменты:

«А вы тыкву режете?»

У тыкв молодая девушка ищет «то, что нужно»:

– А вы тыквы разрезаете?

– Зачем таких красавиц резать, девушка? – вопросом на вопрос отвечает продавщица.

– Да мне целую слишком много. Половина будет как раз. Разрежьте, пожалуйста.

– Да я разрежу. Вот только настроение испортится. Потому что та половина тыквы, которую вы не возьмете, будет плакать… Может, все-таки лучше целую возьмете?

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25–45 грн;

лук – 25–35 грн;

помидоры – 20–80 грн;

свекла – 25–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–55 грн;

сладкий перец – 30–80 грн;

баклажаны – 30–80 грн;

капуста – 20–40 грн;

чеснок – 120–140 грн;

морковь – 25–40 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30–60 грн;

груши – 35–70 грн;

бананы – 60–70 грн;

грейпфруты – 60–80 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 80–130 грн;

виноград – 50–100 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 60–130 грн;

мандарины – 150-180 грн;

клубника – 180–220 грн;

персики – 50–100 грн;

абрикосы – 50–90 грн;

сливы – 25–60 грн;

арбузы – 12–18 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 45-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-290 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-220 грн.

Свинина

задняя часть – 200-230 грн;

шея – 280-300 грн;

лопатка – 220-250 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 90-160 грн.

Фото автора