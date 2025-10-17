Ключевые моменты:

  • На Привозе, как всегда, царит колорит – даже тыквы здесь со своим настроением.
  • Цены на овощи колеблются: картофель – от 25 грн, помидоры – до 80 грн за килограмм.
  • Цены на фрукты разнообразны: гранаты до 230 грн, хурма – до 180 грн, яблоки – от 30 грн.
  • Мясо, рыба и молочные продукты сохраняют стабильные цены.

«А вы тыкву режете?»

У тыкв молодая девушка ищет «то, что нужно»:

– А вы тыквы разрезаете?

– Зачем таких красавиц резать, девушка? – вопросом на вопрос отвечает продавщица.

– Да мне целую слишком много. Половина будет как раз. Разрежьте, пожалуйста.

– Да я разрежу. Вот только настроение испортится. Потому что та половина тыквы, которую вы не возьмете, будет плакать… Может, все-таки лучше целую возьмете?

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

На Привозе в октябре, овощи
На Привозе в октябре
На Привозе в октябре2
На Привозе в октябре, зелень
На Привозе в октябре, помидоры, баклажаны
  • картофель – 25–45 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 20–80 грн;
  • свекла – 25–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–55 грн;
  • сладкий перец – 30–80 грн;
  • баклажаны – 30–80 грн;
  • капуста – 20–40 грн;
  • чеснок – 120–140 грн;
  • морковь – 25–40 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

На Привозе в октябре, фрукты
На Привозе в октябре, сок
На Привозе в октябре, саженцы
На Привозе в октябре, овощи и колготки
На Привозе в октябре, овощи-фрукты
  • яблоки – 30–60 грн;
  • груши – 35–70 грн;
  • бананы – 60–70 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–130 грн;
  • виноград – 50–100 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • мандарины – 150-180 грн;
  • клубника – 180–220 грн;
  • персики – 50–100 грн;
  • абрикосы – 50–90 грн;
  • сливы – 25–60 грн;
  • арбузы – 12–18 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

На Привозе в октябре, яйца

  • яйца (десяток) – 45-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

На Привозе в октябре, мясо

  • задняя часть – 250-290 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-220 грн.

Свинина

На Привозе в октябре, сало

  • задняя часть – 200-230 грн;
  • шея – 280-300 грн;
  • лопатка – 220-250 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

На Привозе в октябре, рыба

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 90-160 грн.

Фото автора

