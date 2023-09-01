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“Большие головы” и старинная Библия: в Одесской области обнаружили ценные раритеты

“Большие головы” и старинная Библия: в Одесской области обнаружили ценные раритеты

Одесские пограничники и таможенники не дали вывезти из Украины раритетные рубли царской чеканки, называемые “большими головами” и редкие книги.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

Две старинные золотые монеты XIX века обнаружили пограничники и таможенники при оформлении автомобиля Audi в паромном пункте пропуска «Орловка» на границе с Румынией.

Обнаруженные монеты «5 рублей 1897 г» и «5 рублей 1899 г», которые нумизматы еще называют «Большая голова», находилось в сумочке жены водителя. 

 

“Относительно выявленных монет составлены соответствующие процессуальные документы», – рассказали пограничники.

А в пункте пропуска «Виноградовка»  среди личных вещей пассажирки легковушки Mersedes, которая направлялась в Молдову, пограничники обнаружили две старинные книги на церковнославянском языке. На форзаце одной из них написано “Библия. Книги Священного Писания. Ветхого и Нового Завета», в другой книге первой страницы нет, но она также содержит церковные тексты.

 Даты печати, наименование издательства и остальные обязательные элементы на книгах отсутствуют. Имеют ли предметы культурную или историческую ценность, выяснит экспертиза.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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