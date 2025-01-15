Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, правоохранителям удалось предотвратить незаконную продажу и изъять редкий артефакт, имеющий исключительную историческую и культурную ценность.
Лот под названием «Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая»был выставлен на интернет-аукционе «Violity». Его обнаружил сотрудник Национального музея истории Украины и обратился с заявлением в прокуратуру.
Правоохранители установили продавца и изъяли фибулу.
Сейчас назначена искусствоведческая экспертиза для подтверждения ее подлинности и культурной ценности.
После экспертизы ценный артефакт будет передан в фонды Национального музея истории Украины для дальнейшего хранения и изучения.
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