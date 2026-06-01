Ключевые моменты:

Мемориальную акцию совместно организовали ветеранские объединения, городская военная администрация и горсовет.

Память погибших земляков почтили минутой молчания, ударами в колокол и межконфессиональной молитвой.

Жене и сыну погибшего на Донетчине гранатометчика Вадима Филипенко передали его посмертный орден «За мужество» III степени.

В минувшие выходные в Одессе состоялась традиционная мемориальная акция «Звон памяти». Таким образом в городе помянули защитников и защитниц из Одесской области, погибших в боях за Украину в мае за все годы российско-украинской войны – начиная с 2014-го и по 2026-й годы.

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, мероприятие инициировали общественные и ветеранские организации при поддержке Одесской городской военной администрации (ГВА) и горсовета.

Память героев присутствующие почтили минутой молчания, символическими ударами в памятный колокол и общей межконфессиональной молитвой.

Во время мемориальных мероприятий семье павшего защитника передали государственную награду. Согласно Указу Президента Украины, за личное мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга орденом «За мужество» III степени (посмертно) награжден солдат Вадим Михайлович Филипенко.

Одессит служил гранатометчиком в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде. Он героически погиб 8 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Почетный орден супруге героя Анне и сыну Никите передал начальник Одесской ГВА бригадный генерал Сергей Лысак.

Город всегда будет помнить, какой ценой достается свобода. Вечная слава и память каждому украинскому воину!