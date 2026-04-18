Семье одесского пограничника Руслана Батигова вручили орден «За мужество» III степени (посмертно).

Руслан был профессиональным военным, который до полномасштабной войны работал в сфере безопасности и занимался мотокроссом.

В мае 2024 года он отправился в зону активных боев в составе Белгород-Днестровского отряда.

Защитник погиб 22 мая 2025 года на Краматорском направлении во время вражеского авиаудара.

Как рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, высокая государственная награда была присвоена Руслану Батигову посмертно за личное мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета. Орден вручили жене защитника Ирине и двум его сыновьям, Арслану и Амиру.

Руслан был коренным одесситом. С детства он мечтал о военной карьере: окончил училище противовоздушной обороны, став офицером-инженером. Позже он пробовал себя в гражданской жизни, работая начальником службы безопасности на предприятиях. В свободное время Руслан увлекался мотокроссом, любил скорость и адреналин, но главными ценностями для него всегда оставались семья и воспитание детей.

Полномасштабное вторжение застало Руслана в Одессе. Постоянные обстрелы родного города не позволили ему оставаться в стороне – мужчина принял решение встать на защиту своей семьи и Украины. Он присоединился к рядам пограничников Белгород-Днестровского отряда. В мае 2024 года Руслан был переведен в состав комендатуры быстрого реагирования и отправился в зону активных боевых действий.

22 мая 2025 года стало черным днем для семьи Героя: Руслан Батигов погиб в результате вражеского авиаудара по позициям на Краматорском направлении.

Побратимы вспоминают Руслана как принципиального, человечного командира, который умел вести за собой. Для своих сыновей он навсегда останется примером настоящего мужчины, который учил держать слово, беречь семью и до конца стоять за свое.

Вечная память и слава Герою!

