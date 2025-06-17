Море возможностей, но не для всех

Этим летом в Одессе будут работать два муниципальных инклюзивных пляжа — на «Дельфине» и 11-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщили еще в мае на брифинге по подготовке побережья и адаптации пляжей для людей с инвалидностью. Планировали открыть третий — на «Лузановке», но ОВА снова не дала разрешения из соображений безопасности. По словам директора департамента внутренней политики Александра Жильцова, пляж на 11-й станции стал первым в Одессе, официально получившим статус инклюзивного.

— Море — агрессивная среда, поэтому каждый год приходится что-то восстанавливать, — пояснил Александр Жильцов.

Представитель Уполномоченного по правам лиц с инвалидностью Одесской ОГА Олег Соколов добавил, что возле пляжа «Дельфин» вскоре откроют инклюзивную спортплощадку:

— Там установят тренажеры, которые будут отвечать всем нормам. Люди должны получать удовольствие от занятий, а не просто использовать металлические конструкции.

Руководитель ОО «Безбарьерные» Алексей Морозов отметил:

— Наша задача — создать пространство, где всем будет комфортно. Пляжи должны быть общим пространством, без разделения на общие зоны и зоны для людей с инвалидностью.

Для этого нужны специальные душевые, туалеты, удобные спуски к морю и столикам — все, что действительно позволяет отдыхать без барьеров.

Почему возник конфликт вокруг одесского «Калетона»

Сезон только начался — и уже с конфликтов. Городские власти решением сессии расторгли договор аренды с частным инклюзивным комплексом «Безмеж-Калетон», расположенным возле пляжа «Дельфин». Борьба за «Калетон» продолжается с ноября 2024 года. Тогда, как писала «Одесская жизнь», возле инклюзивного пляжа начались строительные работы: техника заехала на парковку для людей с инвалидностью и началась установка забора.

В ответ на планы мэрии построить возле инклюзивного пляжа отель и ресторан, одесситы вышли на протест. В горсовете успокаивали: застройщик якобы должен обустроить зону отдыха и инклюзивную спортплощадку. Но после вмешательства полиции строительство остановили.

В марте 2025-го мэрия заявила о восстановлении пляжа на 11-й станции Фонтана — и одновременно снова заговорила о разрыве аренды с «Калетоном».

— В прошлом году мой пляж был единственным инклюзивным, — говорит предприниматель Юрий Дегас. — Тот, что обустроила мэрия, много лет не работал. В этом году решили его реконструировать — это же хорошо, если будет больше пляжей для людей с особыми потребностями. Но новые не открывают, а существующим мешают. На некоторых пляжах поставили пандусы, но этого мало.

Хорошо, что в Одессе появляется новое инклюзивное пространство. Но почему в городе-миллионнике, который ежегодно принимает тысячи туристов, не могут сосуществовать хотя бы два безбарьерных пляжа?

Что говорят в Одесском горсовете?

24 апреля 2025 года исполком горсовета назначил заказчика реконструкции участка, где расположен «Калетон». Уже на следующий день арендатору Юрию Дегасу прислали уведомление о расторжении договора.

Среди аргументов мэрии:

территория является частью рекреационной зоны и должна быть свободной для всех, а сейчас фактически платная;

на пляже обнаружили самовольные постройки без согласования;

есть претензии к отсутствию документов на водоотвод, несмотря на использование канализации.

— Мы просили у арендатора документы по подключениям, но их не предоставили. Это угрожает экологии и санитарии, — прокомментировал директор департамента внутренней политики Одесского горсовета Александр Жильцов «Суспільному».

Позиция арендатора: как социальные проекты пытаются «отжать»

В начале лета инклюзивный пляж уже был полностью обустроен. Единственное, чего не хватало для работы, — это вода. Не морская, а обычная: ее перекрыли коммунальщики.

— Это яркий пример, как социальные проекты пытаются «отжать» под застройку, — говорит Юрий Дегас, владелец «Калетона» — Разрывают договоры, отключают воду. Мы подали новый проект, получили разрешение и техусловия на водоснабжение и водоотвод — и их вдруг аннулировали. Следующим шагом стало блокирование заездов и техники. Но за полторы недели нам удалось это остановить благодаря поддержке людей и огласке.

По словам Дегаса, его компания вложила около 15 миллионов гривен в благоустройство, инфраструктуру и подключение коммуникаций.

— Главная задача — если не забрать пляж, то по крайней мере сделать невозможным его финансирование, — говорит Юрий Дегас. — Каждый сезон содержание стоит около восьми миллионов гривен, и все это — за собственные средства. Никаких льгот или помощи от города не было. Хотя в Одессе немало заброшенных пляжей, которые можно было бы обустроить, — но «наверху» никому до этого нет дела.

Что говорят сами ветераны?

В июне в Одессу приехал заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько. На встречу с представителями власти пришли более полусотни ветеранов — и стало очевидно: тема непростая. Даже среди военных мнения по поводу инклюзивного пляжа разделились.

Некоторые ветераны, инвалиды войны, пожелавшие остаться анонимными, говорили о необходимости прозрачности в принятии решений и искоренении коррупции. По их словам, Одесса нуждается в значительно большем количестве инклюзивных пляжей. Впрочем, некоторые ветераны поддержали расторжение аренды с «Калетоном», хотя и сами относятся к тем, для кого создаются инклюзивные пляжи. Почему именно — осталось загадкой: они выступали анонимно и избегали разговоров с журналистами.

Часть ветеранов, наоборот, поддерживает предпринимателей. Говорят: это реальная помощь людям с инвалидностью.

— Я из Лисичанска, пошел добровольцем в 2022-м, — рассказывает ветеран Виталий Тенерев, — До войны имел бизнес, изготовлял часы из древесины, но все разрушилось. Воевал на разных направлениях, потом — ранения, инвалидность. Теперь помогаю другим ветеранам возвращаться к мирной жизни.

По его мнению, инклюзивные пляжи — жизненно необходимы:

— Если власть не хочет их создавать, а побережье застраивается отелями — то какой выход? Пусть хотя бы будут в частных руках.

Нужно было решение «высших арбитров»

Встреча представителей Минветеранов с властью и ветеранами завершилась тем, что воду на пляж таки подключили. Тем временем Одесская ОГА, приказом главы Олега Кипера, установила для пляжа «Дельфин» особый режим: любые строительные работы запрещены на время военного положения, а любые реконструкции возможны только по письменному разрешению. Доступ разрешен только с оздоровительной целью. Городские власти призвали пересмотреть нормативные акты с учетом этих ограничений. Кроме этого, Хозяйственный суд запретил выселение арендатора «Калетона» и ограничил действия, которые могут помешать работе пляжа. Впрочем, решение горсовета о расторжении аренды с Юрием Дегасом до сих пор не отменено.

Почему инклюзивные пространства важны?

Люди, которые потеряли конечности, зрение, слух или способность двигаться — из-за войны, болезни или аварии, — снова оказываются на обочине, даже в пространстве, которое должно было бы лечить.

Инклюзивный пляж — это не о комфорте. Это о праве быть наравне. Пока для одних дорога к морю — это билет и чемодан, для других — очередное болезненное напоминание «здесь тебе не рады».

Украина и Одесса, борющиеся за свободу, не могут игнорировать свободу доступа. Потому что инклюзия сегодня — не тренд, а ответ на новую реальность.

Справка «ОЖ»

По данным арендаторов, в сезоне 2024 года пляж «Безмеж-Калетон» посетили более 100 тысяч человек — и гражданских, и военных. Для гостей обустроены автокары от парковки, шестиметровый пандус, подъемник, упрощающий доступ к воде, колесные кресла, специализированные санузлы и душевые с кнопкой вызова персонала, медпункт и другие удобства.

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