Ключевые моменты:

18 декабря в Одессе проведут бесплатный скрининг на колоректальный рак;

Анализ можно сдать с 8:00 до 10:00.

Бесплатный онкоскрининг кишечника в Одессе

18 декабря 2025 года в медицинских учреждениях Одессы состоится профилактическая акция по бесплатному скринингу на колоректальный рак. Пройти обследование может любой желающий, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этот день с 8:00 до 10:00 одесситы могут обратиться в клинико-диагностические лаборатории консультативно-диагностических центров и городских больниц. Там проведут бесплатное лабораторное исследование кала на скрытую кровь — по электронному направлению или по самообращению.

Важно заранее соблюсти правила сбора биоматериала, чтобы результат анализа был точным.

Медики отмечают, что своевременная диагностика позволяет обнаружить предраковые изменения и злокачественные опухоли на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Где пройти обследование на рак кишечника 18 декабря

Адреса проведения бесплатного онкоскрининга в Одессе (18 декабря, 8:00–10:00):

КДЦ № 6 — ул. Добровольцев, 26а, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, каб. 106

КДЦ № 20 — ул. Левитана, 62, 3-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, каб. 346

КДЦ № 29 — ул. Крымская, 66, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, каб. 12

ГКБ № 1 (консультативно-диагностическое отделение) — ул. Болгарская, 38, 3-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория

Городская больница № 5 — ул. Троицкая, 38, 2-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, каб. 28

Городская больница № 8 — Фонтанская дорога, 110, 2-й этаж поликлинического корпуса, клинико-диагностическая лаборатория

ГКБ № 10 — ул. Алексея Вадатурского, 61а, 1-й этаж ожогового корпуса, лабораторное отделение.

