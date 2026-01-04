Ключевые моменты:

  • ГНС запланировала 4558 проверок на 2026 год.
  • В Одесской области запланировано 246 плановых инспекций.
  • Фокус на прибыль, НДС, НДФЛ/ЕСВ, отчетность, реальность доходов.

Проверки по всей Украине

В целом Государственная налоговая служба Украины запланировала 4558 налоговых проверок на следующий год. К слову, это на 5% меньше, чем в 2025 году. Однако самый интенсивный период придется на март и апрель, когда налоговики проведут больше всего инспекций, в том числе в Одесском регионе.

Добавим, что в нашем регионе запланировано 246 плановых инспекций. В фокусе в Одесской области — плановые документальные проверки бизнеса. Налоговики уделят внимание следующим аспектам:

  • правильности расчета и уплаты налога на прибыль;
  • НДС и достоверности бизнес-операций;
  • начислению НДФЛ, военного сбора и ЕСВ;
  • соблюдению правил налоговой отчетности и финансовой дисциплины;
  • соответствия реальных доходов заявленным в декларациях.

Следует отметить, что большинство проверок (около 78%) коснется юридических лиц — компаний. Отдельное внимание будет уделено и физическим лицам-предпринимателям. Среди конкретных объектов в плане на 2026 год – крупные одесские компании. Налоговая посетит «Ростдорстрой», ведущего дорожно-строительного игрока юга Украины, а также ООО «Международно-деловой центр», зарегистрированное в Одессе.

