Ключевые моменты:

Отдых организован в рамках программы «Europe Приют» при поддержке украинской общины Бремена.

Дети приобрели резину для автомобилей защитников Украины.

Что входило в программу отдыха

Программа пребывания была насыщенной: дети знакомились с культурой и историей Бремена, посетили достопримечательности, а также встретились с бургомистром Андреасом Бовеншульте. Украинская община соседнего города Бремерхафена собрала для детей средства на развлечения, но дети единогласно решили потратить их на нужды Вооруженных сил Украины, в частности приобрели резину для автомобилей защитников.

«Маленькие украинцы доказали: любовь к Родине и вера в Победу живут в сердце каждого из них», — подчеркнул Олег Кипер.

Отдых организован благодаря сотрудничеству с партнерами и украинской общиной Бремена — Unity Center UA в рамках программы «Europe Прихисток».

