Ключевые моменты:

Одесса получит две пожарные машины, судно на воздушной подушке и специализированное спасательное оборудование от британской службы.

Пожертвование было организовано благодаря совместным усилиям британских спасателей и украинской общины в Бристоле.

Международная солидарность

По словам главы службы Эйвону Поли Гоггина, эта инициатива является мощным примером сочувствия и солидарности между двумя общинами. Вдохновением для пожертвования стала украинская община Бристоля, которая ранее помогла выстроить дружеские отношения с Одессой и обратилась за поддержкой к местным экстренным службам. Благодаря организации «Помощь и благосостояние Украины» (UAW), гуманитарное сотрудничество и дружба стали реальностью.

Представители британской стороны подчеркивают: к помощи привлекли не только технику, но и поддержку людей друг друга в сложные времена, когда эта поддержка действительно необходима. Одесса чувствует солидарность от коллег из-за рубежа.