На озере Сасик возле села Приморское Вилковской ТО полиция задержала мужчину, который занимался рыболовлей без разрешительных документов

47-летний местный житель ловил рыбу с помощью сетей и на момент задержания при нем находилось более 50 рыков и рыб разных видов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 249 УК Украины (незаконное занятие добывающим промыслом), браконьеру могут выписать штраф и ограничить свободу.



На Одесщине браконьер ловил рыбу: подробности

На озере Сасик Нацполиция задержала 47-летнего жителя села Приморское Вилковской общины, который занимался рыбалкой. Он не смог предоставить документы, разрешающие добычу водных биоресурсов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Тогда правоохранители изъяли у нарушителя резиновую лодку, две лесковые сети, общей длинной в 100 метров, и более 50-ти раков и рыб, выловленных без разрешения.

Среди рыб на судне браконьера обнаружены карась, судак, жерех, карп, амур, лещ, окунь, тараня и толстолобик.

По общей оценке рыбоохранного патруля и экологов, сумма ущерба государству от такого улова составила свыше 120 тысяч гривень.

— Мы внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном занятии рыбным промыслом, если оно причинило существенный вред. Максимальное наказание за данное правонарушение – ограничение свободы до трех лет, — обозначили в пресс-службе Нацполиции.

