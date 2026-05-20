Как сообщили на предприятии, цель проекта – повысить осведомленность одесситов о подготовке домов к отопительному сезону, распределении ответственности между городом, ЖКС, ОСМД и управляющими компаниями, а также снизить социальное напряжение вокруг темы отопления.

«В рамках инициативы жителям объясняют, как работает система отопления, почему летом проводятся ремонтные работы и гидравлическая опрессовка, как формируется тариф, почему важна своевременная оплата услуг и как задолженность влияет на подготовку к новому сезону», – отмечают тепловики.

Отдельный акцент делается на необходимости подготовки внутридомовых сетей: очистке систем, проверке состояния труб и проведении балансировки для равномерного распределения тепла зимой.

Информацию будут публиковать в социальных сетях и на официальном сайте предприятия в формате коротких видео, инфографики и разъяснительных материалов.