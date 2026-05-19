Ключевые моменты:

На ремонт спуска из городского кармана суммарно выделили более 106 миллионов гривен, но он продолжает сползать вниз.

Полиция расследовала завышение цен и плохое качество работ компанией «Ростдорстрой», но закрыла дело летом 2025 года, не найдя состава преступления.

В мае 2026 года на спуске обнаружили новые ямы — специалисты связывают это с продолжающимся движением грунта и стройкой высотки по соседству.

История «бесконечного» ремонта

Спуск Виталия Блажко — важнейшая транспортная артерия, соединяющая центр города с Пересыпью, — за последние шесть лет пережил уже два масштабных ремонта. Первый «капитальный» ремонт в 2020 году стоил 72 миллиона гривен, но уже через пару лет дорога и трамвайные пути начали проседать.

Вместо того чтобы заставить подрядчика исправить брак по гарантии, город выделил еще 34 миллиона на «новую дренажную систему» той же самой компании.

Оба тендера выиграла фирма «Ростдорстрой», которую связывают с депутатом Юрием Шумахером из окружения мэра Одессы.

Несмотря на то, что спуск «поплыл» во время гарантийного срока, у чиновников из дорожного управления претензий к качеству работ не возникло. Полиция пыталась разобраться в схемах с завышением цен, но в итоге расследование тихо закрыли.

Что происходит на спуске прямо сейчас?

По состоянию на середину мая 2026 года ситуация остается тревожной. На территории рядом со строящимся жилым комплексом, где раньше находился завод «Марти», плитка начала проваливаться. Эксперты отмечают, что грунт под пешеходной зоной вымывается, и образуются пустоты.

Пока трамваи ходят без перебоев, но одесситы опасаются, что из-за нагрузки от будущих жильцов новостроя и их машин этот участок дороги может окончательно рухнуть.

При этом власти винят во всем «техногенные факторы» и подземные воды, упорно игнорируя влияние плотной застройки на и без того слабый склон.

Фото — скриншот видео на канале Зоотроп