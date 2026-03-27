Ключевые моменты:

За сезон выполнено более 7 тысяч ремонтных работ, включая 2,5 тысячи аварийных.

В городе работали 160 котельных и более 400 генераторов на критической инфраструктуре.

Введено 2 МВт автономной генерации, что позволило снизить нагрузку на энергосистему.

Отопительный сезон в Одессе 2025–2026: итоги и проблемы

Отопительный сезон в Одессе подходит к завершению, и городские власти уже подводят предварительные итоги. По данным мэрии, коммунальные службы провели масштабную работу, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение в условиях постоянных обстрелов энергетики.

С начала сезона специалисты теплового и водного хозяйства выполнили более 7 тысяч ремонтов. Из них свыше 2,5 тысячи были аварийными — такие ситуации возникали из-за гидроударов, вызванных остановками насосного оборудования после вражеских атак.

Энергетики обеспечили подключение более 40 генераторов, а также поддерживали постоянную работу свыше 400 генераторов на объектах критической инфраструктуры, в больницах и учебных заведениях.

В городе функционировали 160 котельных, при этом за сезон устранили более 200 порывов тепловых сетей. Кроме того, коммунальщики ликвидировали последствия 36 обстрелов, каждый из которых приводил к повреждению окон, дверей и инженерных коммуникаций.

Несмотря на сложные условия, Одесса продолжает модернизировать энергосистему. За зиму введено в эксплуатацию 2 мегаватта автономной генерации, что позволило обеспечить экономию электроэнергии, эквивалентную потреблению около 2000 квартир. В дальнейшем планируется запуск ещё 6 мегаватт таких мощностей.

Хотя текущий отопительный сезон ещё официально не завершён, город уже начал подготовку к следующему. Власти отмечают, что главной задачей остаётся обеспечение стабильных условий жизни для горожан даже в условиях войны.

Читайте также: Отопление отключают: два города Одесской области уже завершили сезон