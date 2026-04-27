Ключевые моменты:

В Одессе нет определенного финансирования для плана стойкости перед зимой.

Город направил запросы государству, но ответ и объемы помощи неизвестны.

Рассматривают кредит ЕБРР на 50-70 млн. евро.

Кредит может негативно отразиться на других городских программах.

Есть надежда на финансирование по международной помощи (90 млрд евро для Украины).

Кредит или помощь

По словам директора департамента городского хозяйства Леонида Гребенюка, пока нет источников финансирования на «план устойчивости» относительно подготовки Одессы к следующей зиме.

Чиновник отметил, что были проведены многочисленные совещания в рамках формирования плана устойчивости, собрали всю необходимую информацию и направили запросы в государственные органы. Гребенюк добавил, что сегодня неизвестно, получит ли Одесса ресурсы и в каком объеме. К примеру, в отношении модульных котельных государство прорабатывает этот вопрос и собирает данные.

Глава бюджетной комиссии Алексей Потапский отметил, что финансирование плана кредитом Европейского банка реконструкции и развития, как планировалось ранее, может нарушить реализацию текущих программ на ближайшие годы.

«Речь идет о 50-70 миллионах евро в кредит. Сначала забрали НДФЛ – это 5-6 миллиардов гривен, а теперь требуют профинансировать план устойчивости, спущенный сверху. У нас почти каждую ночь прилеты, последствия которых нужно устранять немедленно. Как только выяснилось, что Украине разблокируют 90 миллиардов евро. Возможно, из этой суммы что-нибудь выделят на наш план?», — подчеркнул Потапский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четырех регионах Украины наблюдается задержка со строительством защитных сооружений для энергообъектов перед началом зимы. Среди аутсайдеров отмечают Львовскую, Волынскую, Одесскую и Киев.

Источник: “Думская”