Ключевые факты:

Василий Гуляев принял личное решение пойти в ВСУ и опроверг слухи о том, что он «прячется» или убегает от работы.

По закону место городского головы остается за ним на весь период службы, и Гуляев планирует вернуться к управлению городом после окончания контракта или победы.

Мэр заверил, что в Черноморске остается его команда, которая продолжит обеспечивать жизнедеятельность громады в привычном режиме.

Василий Гуляев в ВСУ: причины решения

Мэр Черноморска Василий Гуляев записал видеообращение к жителям, в котором сообщил о кардинальных переменах: он оставляет кабинет чиновника ради службы в армии. Глава города акцентировал внимание на том, что это решение является сугубо личным. Он отдельно обратился к тем, кто критикует его в СМИ, заявив, что не намерен ни от кого прятаться.

Согласно заявлению Гуляева, он планирует вернуться к работе в родном городе, как только завершится его служба. Пока он будет находиться на фронте, управление Черноморском ложится на плечи его команды, в эффективности которой мэр не сомневается.

В своем обращении Василий Гуляев также вспомнил наиболее сложные вызовы последних лет. Он отметил, как в начале полномасштабного вторжения городским властям удалось отстоять местную больницу, которую предлагали сократить до уровня фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Также он напомнил горожанам о первых месяцах войны, когда лично объявлял воздушные тревоги, чтобы жители видели — руководство города остается на месте и работает.

Завершая свое выступление, мэр поблагодарил администрацию и жителей за поддержку, выразил уверенность в победе Украины и пожелал всем защитникам вернуться домой живыми.

Василий Гуляев стал мэром Черноморска по результатам местных выборов в октябре 2020 года.

