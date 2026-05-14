Ключевые моменты:

В Киевском районе Одессы повреждены семь многоэтажек.

В квартирах и подъездах выбито более 340 окон.

Коммунальщики закрывают окна OSB-плитами и пленкой.

Во дворах продолжают убирать обломки и мусор.

В Киевском районе Одессы продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки, сообщает пресс-служба горсовета.

По результатам официальных обследований, разрушения различной степени зафиксированы в семи многоэтажках.

Масштаб повреждений жилого фонда оказался значительным. Взрывная волна выбила 278 окон непосредственно в квартирах одесситов и еще 65 окон в парадных и местах общего пользования. Кроме того, серьезно пострадали 96 балконных блоков, 16 межкомнатных и 9 входных дверей.

С самого утра на объектах работают сотрудники КП «ЖКС «Вузовский». Коммунальщики помогают жильцам оперативно закрыть поврежденные оконные проемы пленкой и OSB-плитами, чтобы защитить жилье от осадков и ветра. Параллельно с этим спецслужбы проводят расчистку придомовых территорий от строительного мусора и битого стекла. Работа служб продолжается до полного устранения последствий.

Напомним, днем 13 мая, россияне атаковали Одессу ударными дронами. Обломки одного из сбитых БпЛА упали на крышу многоэтажки в Киевском районе города и во дворе, где сгорели несколько авто.

А в ночь на четверг, 14 мая, РФ нанесла по Украине один из самых масштабных ударов за время полномасштабной войны, задействовав весь спектр имеющихся средств. Основной удар пришелся по Киеву и Киевской области. Под прицелом российских ракет и БпЛА оказались гражданская инфраструктура – жилые дома, школа, ветеринарная клиника. Наиболее пострадала многоэтажка в Дарницком районе Киева, где вражеская ракета разрушила целый подъезд.

По уточненной информации, в результате атаки по украинской столице погибли 8 человек, десятки человек ранены. Среди погибших – 13-летняя девочка. Как минимум 20 человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область, ударили по энергетике в Кременчуге Полтавской области, а также по портовой и жилой застройке в Черноморске Одесской области.

Завтрашний день 15 мая, объявлен в столице Днем траура по погибшим в результате сегодняшней атаки российских нелюдей.