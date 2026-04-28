Ключевые факты:

Преступники передвигались на авто с поддельными дипломатическими номерами и использовали фальшивые удостоверения военных ведомств.

Жертву душили и били током, требуя 360 тысяч долларов.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Детали похищения одесского бизнесмена

В Одессе в ходе спецоперации стражи порядка разоблачили 30-летнего и 44-летнего жителей города, причастных к совершению преступлений.

По данным полиции, на одной из парковок города эти мужчины, имитируя официальное задержание, силой затащили 44-летнего предпринимателя в автомобиль.

Чтобы беспрепятственно проезжать через блокпосты, похитители использовали липовые документы и спецсигналы. Сначала мужчину вывезли в Николаевскую область, а затем вернули в Одесскую, спрятав в заброшенном частном доме.

В заточении к пострадавшему применяли варварские методы насилия. Его били резиновыми дубинками по стопам, прыгали по рукам и душили до потери сознания. В перерывах между пытками бандиты требовали деньги.

Не выдержав боли, мужчина согласился на условия: его испуганная жена передала похитителям 152 тысячи долларов. Только после этого бизнесмена отпустили. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице: пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, в том числе переломы костей обеих рук.

Задержание банды

Сотрудники полиции установили личности участников банды. Ими оказались двое местных жителей, один из которых — уроженец России. Как выяснилось, они не имели никакого отношения к силовым структурам, а военную форму и поддельные номера использовали лишь как прикрытие.

Во время обысков у подозреваемых изъяли целый склад улик: оружие, наручники, тактическое снаряжение и фальшивые документы. Однако самыми резонансными находками стали коины и медали с надписями об «основании Москвы» и «воссоединении Крыма с Россией», а также запасы российских армейских пайков.

На данный момент задержанным объявлено о подозрении в незаконном лишении свободы и вымогательстве. Им грозит до 12 лет лишения свободы, а следствие решает вопрос о дополнительной квалификации дела по статье о пытках.

Читайте также: Принуждал к проституции и похитил средь бела дня: в Одессе раскрыли жестокое преступление