Ключевые моменты:

Житель Одессы из ревности заманил в гараж 23-летнего бывшего парня своей гражданской жены.

Нападавший запер гостя в подвале, приковал наручниками к стене и всю ночь избивал молотком и гаечным ключом.

Утром пострадавший смог вырваться, сейчас он находится под наблюдением медиков.

Суд уже отправил подозреваемого в СИЗО без права на залог, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, преступление произошло на прошлой неделе на территории частного дома. К хозяйке жилья пришел ее 23-летний бывший сожитель. Возле калитки гостя встретил нынешний 33-летний гражданский муж женщины. Зная о прошлых отношениях визитера, хозяин предложил ему «пообщаться» в гараже.

Однако вместо разговора мужчина затолкал парня в подвал и устроил расправу. Сначала он избил жертву руками и резиновым шлангом, а затем заковал в наручники и пристегнул к металлической конструкции на стене. Чтобы парень не двигался, ревнивец дополнительно связал ему руки и ноги проволокой, а в рот засунул кляп.

Издевательства продолжались всю ночь. Мужчина бил прикованного парня всем, что попадалось под руку, включая гаечный ключ и молоток. Только утром пострадавший поймал момент, смог вырваться из ловушки и сразу обратился к врачам и в полицию.

Полицейские оперативно разыскали и задержали нападавшего. Давать какие-либо показания и объяснять свои действия он отказался. Во время обыска в гараже правоохранители изъяли все орудия пыток.

Следователи Хаджибейского отдела полиции под руководством окружной прокуратуры уже сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: за незаконное лишение свободы и за пытки. По ходатайству полиции суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. За содеянное одесситу грозит до шести лет тюрьмы.

Читайте также: В Одессе судили пожилую учительницу, которая привезла оружие для подозреваемого в убийстве Ганула.