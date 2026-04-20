Ключевые моменты:

21-летний мужчина обманом вернул девушку в Одессу и принуждал к секс-услугам.

Позже ее похитили на улице при участии еще двух сообщников.

Полиция разыскала автомобиль и освободила потерпевшую менее чем за два часа.

Всем троим инкриминируют похищение, одному дополнительно – торговлю людьми и хулиганство.

Как сообщили в областном управлении полиции, все началось с того, что 19-летняя одесситка, находившаяся за границей, познакомилась в соцсетях с 21-летним молодым человеком из Авангардовской громады. Тот предложил ей вернуться в Одессу якобы для совместной жизни. Однако после ее приезда в Одессу начал ей угрожать и принуждать к оказанию платных сексуальных услуг мужчинам, которых сам для нее подбирал. Когда потерпевшая сообщила, что не хочет больше так «работать», злоумышленник ударил ее, отобрал загранпаспорт и ключи от арендованной квартиры и запер в доме.

На следующий день, воспользовавшись подходящим моментом, девушка сбежала, а через две недели молодой человек назначил ей встречу на улице Старопортофранковской, под предлогом возврата документа.

Опасаясь за свою жизнь, девушка пришла в оговоренное место с подругой. К ним подъехал автомобиль с молодым человеком и двумя его товарищами 25 и 40 лет (оба – жители Одессы). Пока старший из них ожидал возле авто, самый младший оттолкнул приятельницу пострадавшей и открыл стрельбу из стартового пистолета, а третий соучастник силой затолкал девушку в машину и обмотал ей руки липкой лентой.

Благодаря сообщению подруги потерпевшей, полицейские оперативно восстановили маршрут автомобиля и разыскали злоумышленников вместе с похищенной девушкой – ее отвезли на квартиру одного из похитителей. К счастью, ей не причинили вреда.

Всех троих задержали. У них изъяли стартовый пистолет, телефоны и автомобиль, на который суд наложил арест. Самого младшего фигуранта взяли под стражу с правом внесения залога в размере 266 240 грн (этим правом он не воспользовался), двоим другим избрали домашний арест.

Мужчинам инкриминируют незаконное лишение свободы и похищение человека, совершенные группой лиц. При этом 21-летнему фигуранту дополнительно вменяют торговлю людьми и хулиганство. За совершенные преступления ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело уже передано в суд.

