Ключевые моменты:

Киевлянин готовил убийство представителя ГУР Андрея Юсова.

По версии следствия, за выполнение обещали 100 тысяч долларов.

Для конспирации участники использовали строительный жаргон вместо прямых формулировок.

Покушение на представителя ГУР: что известно

О задержании подозреваемого сообщили в Офисе генерального прокурора и в пресс-службе Нацполиции.

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали 38-летнего жителя Киева — бывшего военнослужащего, который имел боевой опыт и навыки разведывательной работы.

Следователи утверждают, что целью должен был стать заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов.

За выполнение задания мужчине якобы пообещали 100 тысяч долларов. Из этой суммы, как утверждают правоохранители, 10 тысяч долларов он получил заранее.

По версии следствия, подозреваемый изучал передвижение чиновника, собирал информацию о его маршрутах, месте проживания, транспорте и окружении.

После этого, как сообщают правоохранители, он решил организовать атаку с использованием FPV-дрона и начал искать исполнителя с соответствующими навыками.

Для маскировки общения использовали условные слова. По данным следствия, убийство называли «стройкой» или «работой», а заказчика — «прорабом». Исполнитель в переписке фигурировал под названием «строитель» или «работяга».

Во время задержания правоохранители изъяли мобильные телефоны, GPS-трекер, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о приготовлении к умышленному убийству. Ему грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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