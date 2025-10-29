Ключевые моменты:

Идею открытия американского университета в Одессе представили представители Киевского Американского университета.

Подобные учебные заведения уже успешно работают в Киеве и Днепре.

Студентам предлагают современное образование международного уровня.

Американский университет может появиться в Одессе

В Одессе презентовали план открытия первого американского университета. Представители Киевского Американского университета (American University Kyiv) поделились опытом создания и развития подобных учебных заведений, которые уже успешно работают в Киеве и Днепре.

Об этом сообщила депутат Одесского горсовета Светлана Осауленко на своей странице в Facebook.

По ее словам, открытие университета поможет сделать Одессу мощным образовательным центром, где знания становятся путем к успеху и развитию города.

«Мы очень надеемся, что следующим городом станет именно Одесса. Я убеждена, что качественное образование — это фундамент будущего. Мы должны сделать все возможное, чтобы молодежь оставалась в Украине, развивалась здесь и видела перспективы именно в своем государстве», — отметила она.

Проект американского университета в Одессе направлен на то, чтобы создать современные условия для обучения и открыть украинским студентам доступ к международным стандартам образования, не покидая страну.

Американский университет — это частное учебное заведение международного уровня, созданное в партнёрстве с Arizona State University (ASU) — крупнейшим государственным университетом США. В ASU обучается более 135 тысяч студентов, а преподавательский состав насчитывает свыше 4,5 тысячи экспертов, исследователей и профессоров. Этот вуз признан самым инновационным университетом Америки по версии US News & World Report, а издание Times Higher Education включает его в список наиболее престижных университетов мира.

Американский университет объединяет современные методы обучения и международные стандарты, предоставляя студентам возможность учиться на английском языке по академическим программам ASU.

В Украине благодаря American University качественное образование мирового уровня больше не требует переезда за океан или многолетних сбережений. Американский диплом можно получить в Украине.

