Ключевые моменты:

Украина установила рекорд: в рейтинг Times Higher Education 2026 попали 22 вуза, что на 5 больше, чем в прошлом году.

Среди них и одесские: ОНУ имени Мечникова и Одесский политехнический университет.

Лидером среди украинских вузов стал Сумской государственный университет.

Мировой рейтинг вузов: два одесских университета вошли в список

В ежегодном мировом рейтинге университетов Times Higher Education (THE) на 2026 год оказались сразу 22 украинских вуза. Это новый рекорд для страны. Из Одессы в список вошли:

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова — в категории 1501+,

— в категории 1501+, Одесский политехнический университет — как участник рейтинга (без позиции, но с признанным статусом).

Британский университет Оксфорд сохраняет первое место десятый год подряд благодаря высоким показателям в области исследовательской среды. Лучший результат среди украинских вузов показал Сумской государственный университет. Остальные вузы разместились в нижней части рейтинга, однако сам факт их попадания в список говорит о положительных сдвигах в украинском образовании.

Несмотря на войну и внутренние трудности, университеты Украины развивают науку, участвуют в международных проектах и принимают студентов из разных стран. Рейтинг Times Higher Education учитывает такие критерии, как:

качество преподавания и исследований,

влияние научных публикаций,

уровень международного сотрудничества,

доход от промышленной деятельности.

