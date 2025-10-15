Высшее образование

Ключевые моменты:

  • Украина установила рекорд: в рейтинг Times Higher Education 2026 попали 22 вуза, что на 5 больше, чем в прошлом году.
  • Среди них и одесские: ОНУ имени Мечникова и Одесский политехнический университет.
  • Лидером среди украинских вузов стал Сумской государственный университет.

Мировой рейтинг вузов: два одесских университета вошли в список

В ежегодном мировом рейтинге университетов Times Higher Education (THE) на 2026 год оказались сразу 22 украинских вуза. Это новый рекорд для страны. Из Одессы в список вошли:

Британский университет Оксфорд сохраняет первое место десятый год подряд благодаря высоким показателям в области исследовательской среды. Лучший результат среди украинских вузов показал Сумской государственный университет. Остальные вузы разместились в нижней части рейтинга, однако сам факт их попадания в список говорит о положительных сдвигах в украинском образовании.

Несмотря на войну и внутренние трудности, университеты Украины развивают науку, участвуют в международных проектах и принимают студентов из разных стран. Рейтинг Times Higher Education учитывает такие критерии, как:

  • качество преподавания и исследований,
  • влияние научных публикаций,
  • уровень международного сотрудничества,
  • доход от промышленной деятельности.

По теме: Одесский национальный экономический университет вошел в десятку лучших вузов Украины

