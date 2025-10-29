Ключевые моменты:

Одессит сорвал джекпот в «Спортпрогнозе», сделав ставку в лотомаркете на улице Жуковского, 42.

Победа принесла ему 701 464 грн, предыдущий выигрыш — 1,18 млн грн.

Это уже пятый крупный выигрыш счастливчика и 11-й джекпот лотереи с начала года.

Одессит снова выиграл джекпот в «Спортпрогнозе»

Житель Одессы установил настоящий рекорд — он уже в пятый раз сорвал главный приз украинской лотереи. В середине октября игрок выиграл 701 464 гривны, сделав ставку в размере 2560 грн. Свою удачу он попробовал в том же лотомаркете на Жуковского, 42, где оформлял и предыдущие победные билеты.

Об этом сообщил оператор государственных лотерей в Украине МСЛ.

Ставка победителя включала точные прогнозы на победы «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Боруссии» и «Ньюкасла», а также несколько двойных вариантов в других матчах. Интересно, что он не делал ставку на ничьи, а в одном из матчей не поверил в успех «Портсмута» — и оказался прав.

Благодаря продуманной стратегии игрок обошел неожиданные результаты туров в Англии и Европе, где многие участники потеряли шансы на выигрыш из-за неожиданных исходов.

Для одессита это уже пятый джекпот: три он выиграл в 2023 году, а два — в этом. Предыдущая победа досталась ему всего полутора месяцами раньше, и тогда счастливчик стал обладателем приза в 1 180 000 грн.

По данным оператора МСЛ, нынешний приз вошел в топ-5 крупнейших выигрышей в истории лотереи «Спортпрогноз». А еще это 11-й джекпот, сорванный в «Спортпрогнозе» с начала года.

