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Одесские ВУЗы попали в десятку «умнейших» университетов страны — рейтинг Forbes

Одесские ВУЗы попали в десятку «умнейших» университетов страны — рейтинг Forbes

Пять одесских ВУЗов попали в ТОП-10 «самых умных» высших учебных заведений Украины рейтинга национального издания Forbes.

Forbes Ukraine представил обновленный список десяти «самых умных» высших учебных заведений Украины. Издание подсчитало средние баллы поступающих по самым популярным специальностям.

Одесская юридическая академия уверенно закрепилась в трех из них.

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По ставшей самой популярной в этом году специальности «Психология» Университет вошел в ТОП-3 Украины, по специальности «Право» – в ТОП-5, и в ТОП-7 лучших ВУЗов по экономическим наукам.

Одесский Национальный университет им. Мечников закрепился на 4-й позиции среди лучших ВУЗов по экономическим наукам и попал в ТОП-6 по специальности «Право».

Среди самых привлекательных университетов по экономическим специальностям в рейтинг попали Одесская морская академия с шестой позицией  и Одесский национальный экономический университет — в 10-й строчке.

Одесская политехника попала в десятку лучших по специальности «Психология».

Ранее Университет имени И.И. Мечникова стал первым среди одесских вузов по популярности в Интернете по результатам рейтинга World Universities Web Ranking 2024.

 

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