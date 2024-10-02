Одесские ВУЗы попали в десятку «умнейших» университетов страны — рейтинг Forbes

Forbes Ukraine представил обновленный список десяти «самых умных» высших учебных заведений Украины. Издание подсчитало средние баллы поступающих по самым популярным специальностям.

Одесская юридическая академия уверенно закрепилась в трех из них.

По ставшей самой популярной в этом году специальности «Психология» Университет вошел в ТОП-3 Украины, по специальности «Право» – в ТОП-5, и в ТОП-7 лучших ВУЗов по экономическим наукам.

Одесский Национальный университет им. Мечников закрепился на 4-й позиции среди лучших ВУЗов по экономическим наукам и попал в ТОП-6 по специальности «Право».

Среди самых привлекательных университетов по экономическим специальностям в рейтинг попали Одесская морская академия с шестой позицией и Одесский национальный экономический университет — в 10-й строчке.

Одесская политехника попала в десятку лучших по специальности «Психология».

Ранее Университет имени И.И. Мечникова стал первым среди одесских вузов по популярности в Интернете по результатам рейтинга World Universities Web Ranking 2024.