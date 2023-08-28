На Одесщине алабай покусал восьмилетнего мальчика: последствия

В Одесской области на восьмилетнего ребенка напал соседский алабай. Мальчик с укусами попал в больницу.

Инцидент произошел вчера вечером в одном из сел Болградского района.

В полиции Одесской области уточнили: пока родители занимались своими делами, их восьмилетний сын играл на улице у двора с другими детьми. Вдруг из соседнего двора через сломанный забор к ним выбежал алабай. Пес набросился на мальчика и покусал.

На крики детей прибежали взрослые, оттащили собаку и вызвали скорую и полицию. Пострадавшего доставили в больницу с ранами голени, бедра и уха, предоставили необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Сейчас решается вопрос о привлечении владельца алабая к ответственности за нарушение правил содержания собаки по ч. 3 ст. 154 Кодекса Украины.

Виновному грозит штраф от 1700 до 3400 гривен, с конфискацией животного.

Про случаи нападения собак этой опасной породы на людей «Одесская жизнь» писала ранее: