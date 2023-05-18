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В Одесской области алабай покусал ребенка и загрыз собаку

В Одесской области алабай покусал ребенка и загрыз собаку

В Рауховской громаде Березовского района Одесской области, на хозяйку алабая, который покусал десятилетнюю девочку и убил соседского пса, открыли дело. Об этом сообщается в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел 15 мая, когда жительница одного из сел Рауховской громады обратилась в полицию и сообщила о том, что алабай соседа напал на ее 10-летнюю дочь. Ребенка доставили в больницу с ранами руки и лица, его жизни ничего не угрожает.

Как выяснили правоохранители, девочка играла с соседскими детьми во дворе, где находился пес. Неожиданно он сорвался с цепи и напал на ребенка. Хозяйка оттащила собаку и вызвала «скорую».

Однако уже через пять часов полицейские вторично получили вызов по тому же адресу: пес снова сорвался с цепи, выскочил за ограждение и загрыз терьера пробегавшей мимо двора местной жительницы.

На владелицу алабая составили административные протоколы по факту содержания незарегистрированной собаки в местах, где это запрещено соответствующими правилами, что повлекло причинение вреда здоровью человека.

Теперь хозяйке собаки грозит штраф от 1700 до 3400 гривен с конфискацией животного.

Ранее мы писали о «Чернушке», собаке, которую в одном из дворов Одессы водитель автомобиля Mercedes переехал, открыл дверь и посмотрел на страдающее животное и потом поехал дальше.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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