Ключевые моменты:

Проект «Тысячи дверей Одессы» уже пятый год возвращает к жизни исторические двери старого города.

Реставрация одной пары дверей может длиться до года и стоить более 10 000 евро.

Мастера не придумывают новое — они воссоздают утраченное до мельчайших деталей.

Уникальный каталог артефактов помогает точно воспроизводить фурнитуру, резьбу, конструкции.

Самые сложные объекты — двери, поврежденные в результате ракетных ударов.

Проект работает благодаря меценатам, поддержке одесситов и большой любви к городу.

Дверь, спасенная со свалки

Лютеранский переулок, 3

— Проект появился в 2019 году, — рассказывает Александр Левицкий, — Тогда Юлия Иконникова, жена моего партнера в проекте «1000 дверей Одессы» Константина Емельянова, спасла от уничтожения первые двери по адресу Троицкая, 43Б. Она увидела их на свалке строительного мусора. Рассказала об этом мужу — двери надо спасать! Костя помог их забрать, основал маленькую мастерскую. Для реставрации нашли меценатов. Люди давали деньги кто сколько мог.

Помог восстановить спасенные двери реставратор Константин Краев. Учитывали опыт подобных работ за рубежом, в других городах Украины.

— Реставрация длилась около года. Константин помог нам понять этот процесс и работает с нами до сегодняшнего дня. Отреставрировав первые двери, анонсировали это в интернете. Всем понравилось, просили восстановить их двери. Тогда мы придумали название «Тысячи дверей Одессы», логотип и взяли следующую заявку на реставрацию. Начала появляться возможность выбора дверей.

— Чаще всего основной причиной является вопрос бюджета — соберем деньги на эти двери или нет, — отмечает Александр. — Жители в основном реставрацию не оплачивают: «Мы хотим, но у нас нет денег, у нас все пенсионеры».

Дефицитный дуб и молодая лиственница

Сложность выбора — не только из-за денег, но и из-за породы дерева. Старинные двери в Одессе — из лиственницы и дуба. Дуба сейчас практически нет. И, по словам Александра, искать донора, который подойдет для реставрационных вставок, стало сложнее. Лиственницы хватает. Но она не та, из которой ставили двери 100 лет назад. Тогда их делали из деревьев, которым было 150-200 лет. Вырастает же лиственница лет за 50-60.

— Современные лиственницы — молодые, древесина, я бы сказал, немного полая, недолговечная, — объясняет Александр. — На реставрационные вставки это не влияет. Но если воссоздавать утраченные двери, это уже имеет значение.

Вместе с реставраторами в мастерской работают специалисты столярного искусства. Здесь двери не только реставрируют, но и воссоздают. На Софиевской, 15, например, где одна створка была утрачена, сделали точную копию сохранившейся. Частично новые двери на Еврейской, 48. Там полностью непригодными стали козырьки. Тщательно и бережно были восстановлены двери, практически превратившиеся в щепки, в Лютеранском переулке, 3.

Появились в Одессе «послеприлетные» двери

— Одни из самых сложных — это «послеприлетные» двери на Софиевской, 8. Они «съели» очень много времени, кучу денег. Там четыре створки дверей — две наружные и две внутренние. Тамбурная дверная коробка с глубоким метровым пролетом сместилась вглубь от силы ударной волны. Филенки створок были выбиты из каркаса двери, металл петель порван. О стеклах речь просто не шла. Ничего не сохранилось, — рассказывает Александр, — Для нас это был вызов. Во-первых, доказать себе, что мы можем сделать эту сложную работу. Во-вторых — показать общественности: что бы ни случилось, все восстанавливается. Можно сделать точную копию. Сохранились оригинальные детали — их можно повторить. Можно увидеть пропорции, размеры, рисунок, какие-то подсказки, которые позволяют повторить из того же материала, с тем же направлением текстуры дерева. В среднем двери делают месяца три. Но те мы делали год. Жители дали какую-то сумму, но, в основном, подключались меценаты.

Софиевская, 8

Стоимость реставрации дверей — разная. В зависимости от сложности — от 3500 до 12000 евро. Именно в такую рекордную сумму обошлись работы на Софиевской, 8.

Секреты восстановительных работ: каталог артефактов и 3D-модели

Помогает в анализе утраченных элементов, которые нужно повторить, каталог старинных дверей Одессы. Александр Левицкий создал его вместе со своим коллегой Дмитрием Шатамажи.

Александр Левицкий

Дмитрий Шатамажи

— Кроме «1000 дверей Одессы» у нас есть проект «Архитектура Одессы», — рассказывает Александр, — Это каталогизация всех исторических домов в городе во всех деталях и подробностях.

На каждый дом приходится 100 — 300 фотографий всех его артефактов. Это не только двери, окна, ворота, но и скульптуры, общие планы подъездов, барельефы, аграфы.

— Если деталь целая — ее можно реставрировать. Если в плохом состоянии — у нас есть общие пропорции, и мы ее доделываем. Если деталь полностью отсутствует, но есть оригинальная рядом, — мы ее повторяем. Если она сложная, можем спроектировать ее на компьютере и вырезать с помощью машины. Но после машинной обработки реставратор доводит эту деталь «до ума», придавая ей ощущение ручной резки. Мы, конечно, за то, чтобы была полностью ручная резка. Но если есть возможность сэкономить время и деньги, мы этим воспользуемся, — не скрывает Александр. — Потому что не в той ситуации, чтобы выбирать.

Мы не имеем права ничего выдумывать: как восстанавливают винтажную фурнитуру

Очень часто на дверях бывают повреждены кованые решетки.

— Если вообще двери без решеток достались, мы обращаемся к фотографиям. Если нет никаких подсказок, смотрим, какие металлические ограждения на балконах. По ним можно повторить рисунок, прочувствовать его. Пара дверей получилась без решеток — мы не имеем права ничего придумывать, — подчеркивает Александр.

После очистки от краски и устранения повреждений решетки покрывают грунтовками и защитной краской. Обычно черной матовой. Какого цвета решетки были изначально — установить нереально.

— Самое большое наслоение краски — 16 слоев — было на дверях на Садовой, 5. Это вообще был уникальный случай. ЖКС разрезало дверь по диагонали — на выброс. И в одной из квартир подъезда подняли тревогу, сообщили нам. Мы двери эвакуировали, со временем нашли деньги на реставрацию и смогли их восстановить. Но обычно те, кому не безразлично, — не более одной семьи в подъезде или даже в доме, — говорит Александр.

Ручки для дверей покупают на Староконке и аукционах в интернете. Иногда — дарят люди. Александр прикрепил старинные ручки к дверям мастерской, и получилась небольшая выставка винтажной дверной фурнитуры.

— Не было цели сделать музей. Я повесил ручки, чтобы видеть, анализировать, какая из них подходит к определенным дверям, — объясняет Александр. — А сейчас все посетители их фотографируют.

Одесские двери страдают не только от времени, но и от самих одесситов

Первые четыре двери реставраторы покрасили. Но потом от этого отказались — невозможно было определить авторский цвет дверей. В 50-70-е годы они массово перекрашивались. И практически ни на одной из них не осталось информации об авторском цвете.

— Выдумывать мы не хотим, — подчеркивает Александр, — Поэтому сохраняем текстуру дерева тем, что покрываем двери маслами двух типов — защитными от ультрафиолета и жуков-точильщиков.

Впрочем, ослабляют двери не только жуки, но и люди, которые заменяли замки несколько раз за десятилетия. Это влияет на прочность конструкции. Двери значительно проседают, и их восстановление кажется жильцам бесполезным и сложным. Ведь гораздо проще сделать надежные двери из железа.

— Однозначно — железные двери делают фасад дома плоским, неинтересным, — убежден Александр. — Входная группа становится пустой. Так мы теряем город — в том числе и через двери и окна.

Восстановление окон в подъездах и квартирах сегодня — самая частая проблема. И у «1000 дверей Одессы» есть и такой опыт.

— Делать это достаточно сложно, потому что после более ста лет активного использования окна становятся совсем непригодными. Поэтому это было вызовом для нас, — подчеркивает Александр, — Но сегодня мы сделали уже более десятка окон. В частности, люнеты по Лютеранскому переулку, 3. В их реставрации свои сложности: высотность, опасные демонтажные и монтажные работы. Очень тяжело делать откосы после монтажа.

— Мы стараемся обслуживать наши двери. Каждый год следим за тем, чтобы они были покрыты маслами. Если нет денег на масла — хотя бы полиролью. Удаляем пылевое загрязнение. Смазываем петли. Приходят донаты — накопили примерно 1500 гривен и пошли обслуживать. Самостоятельно, за свой счет, двери обслуживают двое из всех жильцов, — отмечает Александр. — Но нам звонят — придите, пожалуйста, мы заплатим. Или — денег нет, но придите помойте. А что, оставлять так?

Как помочь отреставрировать Одессу

На сегодня команда проекта восстановила более 40 дверей. Мечтают — восстановить тысячи. Но с началом полномасштабной войны реставрировать двери становится все сложнее. Острой проблемой стало финансирование проекта.

— Мы очень сильно нуждаемся в деньгах для того, чтобы его поддерживать, — не скрывает Александр. — Радуемся любой копейке. Очень подорожали расходные материалы на все, что связано с деревом. И я не вижу, чтобы цены перестали расти.

Поддержать проект можно по реквизитам:

Получатель: ООО «ТЫСЯЧИ ДВЕРЕЙ» Код получателя: 42 975 169 Счет: UA723510050000026002878948982 Назначение платежа: Добровольное пожертвование на осуществление уставной деятельности.

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