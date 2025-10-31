Ключевые моменты:
- Команда «1000 дверей Одессы» восстановила столетние двери дома купца Николаева в переулке Джевецкого, 13.
- Мастера сохранили аутентичные детали и добавили современные элементы — электрозамок, доводчик, защитное покрытие.
- Проект возвращает к жизни архитектурные памятники Одессы, сохраняя их душу и историю.
Дом купца Евгения Николаева, возведенный в 1899 году по проекту архитекторов Якова Тарнопольского и Константина Попова, – настоящий свидетель истории Одессы. После пожара 1903 года его восстановили, а позже надстроили четвертый этаж. В этих стенах жили преподаватели, инженеры, обычные одесситы – те, кто творил облик города.
И вот теперь, когда двери вновь засияли в первозданной красоте, кажется, будто сам дом облегченно вздохнул.
Мастера не просто реставрировали дерево – они вернули ему душу. Воссоздали аутентичные шпингалеты, восстановили металлические решетки, интегрировали современный электроригельный замок и доводчик, чтобы старые двери снова были удобными и надежными.
Поверхность древесины теперь сияет благодаря итальянской лазури и датскому маслу – материалам, которые не скрывают, а подчеркивают природную красоту. Каждый отреставрированный фрагмент – словно штрих к портрету города, который бережно относится к своей истории.
Одесса – это не только море и юмор, это еще и умение любить старое так, чтобы оно снова стало новым.
И именно такое чудо каждый раз творит команда «1000 дверей Одессы»…
Фото автора