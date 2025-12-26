Ключевые моменты:

Удар БПЛА по критической инфраструктуре Одессы: пожар, устранение последствий.

Запущен новый социальный маршрут.

Добавили автобусы большой вместимости в пиковые часы.

В Одессе зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры беспилотником, что привело к пожару. В настоящее время ведутся меры по устранению последствий возгорания. Также производится проверка близлежащих зон на наличие повреждений гражданской инфраструктуры и жилых сооружений. Пока неизвестно о погибших или пострадавших.

По информации пресс-службы Одесской МВА, запущен новый социальный маршрут «ул. Инглези — «Железнодорожный вокзал», связывающий Юго-Западный массив, Адмиральский проспект и центр города. Также дополнительно привлекли автобусы большой пассажирской вместимости в пиковые часы для удобства пассажиров.

Напомним, в ночь на 26 декабря враг одновременно атаковал Одесскую область дронами-камикадзе. Также сообщалось об угрозе ударов крылатыми ракетами «Калибр». Группы «шахедов» атаковали Измаил, а также портовую зону и микрорайон Пересыпь в Одессе, где раздалась серия сильных взрывов.