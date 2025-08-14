Ключевые моменты:

Семьи погибших примут участие в доработке концепции мемориала и дизайна надгробий.

Обсуждено создание Справочника для семей и коммуникация с военными структурами.

Как будет проходить работа над мемориалом

Городская целевая программа уже предусматривает финансовую помощь семьям погибших для организации похорон и установки надгробий по утвержденному образцу. Однако члены семей выразили желание доработать концепцию мемориального комплекса и дизайн памятников, чтобы учесть их пожелания.

«Все ваши предложения принимаются во внимание – именно для этого мы и собираемся. Сколько нужно, столько и будем встречаться, ведь мы должны создать достойное место почитания, которое учтет мнение большинства и останется на века», – отметил Геннадий Труханов.

Во время встречи были представлены макеты мемориала, созданные по заказу общественных организаций. К обсуждению присоединились также представители из других регионов, где подобные проекты уже реализованы. Особое внимание уделили восстановлению украинских погребальных традиций, созданию сакрального пространства для осмысления событий и обустройству места для церемоний. Работа над проектом будет продолжена.

